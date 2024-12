L’Ajuntament de la Llacuna compra Cal Magí Farriol

L’Ajuntament de La Llacuna va fet efectiva aquest desembre la compra de la finca històrica de Cal Magí Farriol. La formalització de l’adquisició es va dur a terme en un acte obert a tot el veïnat, que va comptar amb la presència de l’alcalde, Josep Parera, un notari i l’actual propietari de la finca. Aquesta operació representa un moment històric per al municipi, ja que Cal Magí Farriol esdevindrà un equipament clau per a la Llacuna.

Cal Magí Farriol és una finca urbana situada al c. Cuitora amb una superfície construïda de 1.600 m² en tres plantes i diverses construccions annexes, dins una parcel·la de 1.500 m² i al voltant de 12.000 m² dels terrenys circumdants (inclosa la pista actual de l’escola). L’immoble s’ha de rehabilitar, però les seves dimensions permeten acollir diferents usos i activitats.

La compra de la propietat, valorada en 400.000 €, serà finançada gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona. Aquest fincament permetrà impulsar les primeres accions de millora de la finca, prioritzant la reparació de la teulada i la neteja tant de l’interior com del seu entorn. Aquests treballs inicials establiran les bases per al desenvolupament futur de l’espai.

Un projecte amb participació ciutadana

Aquest projecte és el resultat d’un llarg procés de debat i participació ciutadana iniciat ara fa dos anys, quan l’Ajuntament va plantejar la necessitat d’adquirir Cal Magí Farriol i estudiar quins usos es podrien donar a aquest espai. Més d’un centenar de veïns i veïnes van participar en la consulta, donant suport a la iniciativa.

El passat mes de desembre, es van organitzar unes jornades de portes obertes a la finca, que van rebre una gran acollida per part del veïnat. Aquesta resposta positiva va reafirmar l’interès pel projecte i el seu potencial com a equipament de serveis per al municipi.