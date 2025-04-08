Vilanova del Camí, a punt per a la seva Festa Major 2025 del 4 al 8 de setembre

Del 4 al 8 de setembre, els carrers i places de Vilanova del Camí es tornaran a omplir de música, tradició i bon ambient amb la celebració de la Festa Major 2025. Més de seixanta activitats pensades per a totes les edats conviden a viure cinc dies intensos de convivència i alegria col·lectiva. Entre les propostes hi destaquen espectacles i concerts durant tots els dies, especialment durant el cap de setmana.
Dijous 4: arrencada amb en Peyu
El primer vespre de festa arriba amb una de les grans novetats d’aquest any: l’espectacle d’en Peyu “La niña bonita”, a les 22:00 h, a la pista Escola Joan Maragall. Un bingo teatral amb 90 boles, un pernil en joc i sobretot una hora garantida de rialles.
Humor, participació del públic i l’essència més propera del popular còmic català, que enguany es presenta amb un format més íntim i directe. Una proposta per a tots els públics.
Divendres 5: pregó, festa i música fins a la matinada
El pregó de la Festa Major anirà a càrrec de l’artista vilanovina Sheila Grados, que donarà el tret de sortida a una nit intensa amb cercavila, versots dels Cabrons de Vilanova i sardinada popular.
La música tindrà un paper central amb el concert de Versión Imposible, a les 22:30 h, a la plaça Joan Vich i Adzet, un grup capaç de fer un repàs a totes les èpoques musicals: de Camilo Sesto a Bad Gyal, passant per ABBA, AC/DC, Maluma o Estopa. Una combinació de versions, humor i interacció amb el públic que converteix cada actuació en una festa.
I a partir de mitjanit, l’Embarraca’t vibrarà amb Angangas, un grup de versions jove que ofereix un directe explosiu de dues hores amb els grans clàssics dels 80 fins a la música més actual.
Dissabte 6: penyes, tardeo i el tradicional Va Parir Tour de Flaixbac
El dissabte tindrà lloc el concurs de penyes i paelles, activitats infantils i esportives, i una jornada que ja és tota una tradició vilanovina. A partir de les 19:00 h tarda, a l’Embarraca’t, es podrà gaudir d’un tardeo amb Enfiestados, una de les novetats interessants d’aquesta Festa Major que anirà a càrrec d’un grup de versions que promet un directe potentíssim i carregat d’èxits de la música catalana, espanyola i internacional.
També serà el moment del Vilaprix, que enguany se celebra al pati de l’Escola Marta Mata.
La nit serà territori de grans concerts a la plaça Joan Vich. A les 22:00 h, Mala Vida, oferirà un “show interactiu” que repassarà el millor del pop espanyol, des dels 80 fins avui, amb la complicitat constant del públic.
Tot seguit, arribarà Lo + Pop, amb un homenatge als himnes pop-rock més emblemàtics dels 60 fins a l’actualitat, una sessió per cantar i ballar a ple pulmó.
I quan caigui la mitjanit, el punt de trobada tornarà a ser l’Embarraca’t amb el Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac (00:00 h), conduït pels populars Carles Pérez, Andreu Presas, Dídac Tomàs i El Gran German.
Diumenge 7: cultura, tradició i espectacles familiars
El diumenge al matí serà l’escenari de les tradicions: cercavila de gegants, sardanes, dansa de Vilanova i diada castellera amb els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Sant Cugat.
A la tarda, la programació reserva dues cites destacades: l’espectacle familiar “El vestit pop de l’emperador”, a les 18:00 h, Can Papasseit, una producció de Roda Produccions plena de màgia i humor, on els més petits descobriran què s’amaga darrere la vanitat d’un emperador presumit.
I just després, ball i festa amb l’Orquestra Vancouver, a la plaça Joan Vich i Adzet. Onze músics amb un directe enèrgic i 100% en viu que faran ballar totes les generacions.
La jornada culminarà amb el tradicional correfoc amb els Cabrons de Vilanova del Camí abans de posar punt final a la nit amb el sempre espectacular piromusical de Festa Major.
Dilluns 8: cloenda amb esperit mediterrani
El darrer dia de festa estarà dedicat als més petits amb tallers infantils, festa de l’escuma i holi al matí. La tarda posarà el punt final a la celebració amb la cantada d’havaneres i rom cremat, amb Olla Barrejada, que ompliran de notes marineres i de caliu comunitari la cloenda de la Festa Major.