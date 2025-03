Tot allò necessites saber per crear un “chillout” a casa

La Primavera està aterrant aquests dies a les nostres vides, i és moment de preparar aquell racó exterior de casa, sigui un pati, una terrassa o un terrat, per al bon temps. Transformar un espai exterior en un chillout, un espai de relax, ideal per passar llargues estones el cap de setmana o celebrar qualsevol dia amb amics o família no és difícil, i cada cop està més estès a qualsevol vivenda que compti amb un espai així, per petit que pugui ser. És per això que et portem unes recomanacions per muntar el teu propi chillout a casa, de la mà de i .

Saber què vols fer i de quant espai disposes

A l’hora de crear un chillout a casa, és imprescindible tenir clara una idea general de com vols distribuir l’espai i prendre totes les mides necessàries. Hauràs de pensar en els colors que vols donar a l’espai, també si necessites fer alguna reforma, reparació, instal·lació d’elements decoratius o pintar tot l’espai de forma prèvia. També hauràs de pensar en com protegir-te del Sol o el mal temps, amb la possibilitat d’instal·lar pèrgoles o tendals. Deixa’t assessorar pel de Riba Shop. A més d’ajudar-te a decidir tots els detalls, també compten amb un perquè no et preocupis de res més que de gaudir del teu nou espai un cop estigui acabat.

Canvia-ho tot amb un truc molt senzill: la pintura

La pintura juga sempre un paper essencial a casa. Una bona selecció del color pot canviar radicalment un espai, i això també passa amb el teu chillout. A Riba Shop, són especialistes des de fa 50 anys en oferir-te els per a les teves necessitats i crear, si ho necessites, el color adequat per fer realitat la teva idea gràcies al seu servei de . També compten amb pintors propis que t’oferiran una solució de màxima professionalitat.

Una bona base resistent

Tant important com els elements protectors de les inclemències meteorològiques és el terra per on trepitgem. En aquest sentit, cada cop hi ha més solucions econòmiques que s’adapten a totes les butxaques. Pots optar muntar-lo a base de palets, o utilitzar de fàcil colocació i bona resistència.

A més, hauràs de pensar en un mobiliari que s’adapti a la mida del teu chillout i que combini estèticament amb la resta d’elements. A Riba Shop pots trobar un de solucions per al teu chillout.

Plantes i flors: un imprescindible al teu chillout

Les plantes i flors són sinònim de vida i reflecteixen la teva personalitat per al teu espai chillout a casa. A trobaràs una espectacular gamma de plantes i flors que podràs afegir com a toc final al teu espai. A més, podràs rebre assessorament per seleccionar aquelles plantes so flors més adequades per al teu chillout. També compten amb un servei de jardineria: . Si vols una solució de qualitat i adaptada a les teves necessitats, confia en els professionals de Viver del Rec.

A més, pots transformar el teu espai de relax en un mini jardí en el qual desenvolupar les teves habilitats i passió per la botànica. Deixa’t assessorar pels professionals de Viver del Rec. Els trobaràs al carrer del Rec, Nº50 d’Igualada.