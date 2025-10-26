Recupera el teu somriure amb implants dentals

Al llarg de la vida la pèrdua d’alguna peça dental és un fet relativament freqüent. Davant aquesta situació, molts pacients es pregunten si realment val la pena substituir-les, sobretot si la dent o el queixal que falta no es veu gaire. En aquest article us expliquem quins riscos comporta no substituir les peces dentals perdudes i la millor solució per restaurar-les.
Causes de la pèrdua de peces dentals
Hi ha diverses raons per les quals es poden perdre dents o queixals:
- Càries i problemes de genives (malaltia periodontal) són les causes més habituals. Si no es tracten a temps, poden acabar provocant la pèrdua d’una o més peces dentals.
- Fractures: Poden aparèixer per traumatismes, accidents o mals hàbits com obrir objectes amb les dents. També per bruxisme, és a dir, el fet de serrar o fregar les dents de manera inconscient, sobretot durant la nit.
- Extraccions: Tot i que és l’últim recurs dins l’odontologia, a vegades no hi ha altra solució que extreure una peça quan causa dolor o infecció continuada.
- Agenèsia dental: És l’absència d’una dent des del naixement, per un problema en el desenvolupament. Pot afectar tant la dentició temporal com la definitiva i generar dificultats funcionals i estètiques.
No substituir una dent pot provocar desplaçaments dentals, pèrdua d’os i problemes de masticació.
Què passa si no se substitueix una peça dental?
Quan es perd una dent o un queixal, queda un espai buit que no només afecta l’aspecte del somriure, sinó també la salut de la boca. Amb el temps, poden aparèixer conseqüències com:
- Desplaçament dental: Les dents veïnes tendeixen a ocupar l’espai buit, alterant la mossegada i dificultant la masticació.
- Problemes per mastegar: La manca d’una peça pot fer més difícil triturar bé els aliments i acabar provocant molèsties estomacals.
- Pèrdua d’os a la mandíbula: L’os que suportava la dent tendeix a reabsorbir-se, fet que pot dificultar futurs tractaments i modificar la forma del rostre.
- Dolor a l’articulació temporomandibular (ATM): La manca d’una o diverses peces pot alterar l’equilibri de la mossegada i causar dolors a la mandíbula o al cap.
- Afectació estètica i de l’autoestima: La pèrdua dental pot influir en la manera de parlar, somriure o relacionar-se amb seguretat.
Implants dentals: una solució segura i duradora
Un implant dental és una petita estructura de titani biocompatible que substitueix l’arrel d’una dent perduda i serveix de base per col·locar-hi una corona que imita la dent natural.
El resultat és una peça funcional, còmoda i estèticament indistingible de la resta de dents.
Principals beneficis dels implants:
- Recuperar la comoditat i la seguretat a l’hora de menjar, parlar i somriure.
- Mantenir la salut de l’os i de les dents veïnes, evitant desplaçaments i pèrdua òssia.
- Gaudir d’un resultat natural que s’integra perfectament amb la resta de la boca.
En definitiva, els implants dentals permeten recuperar la funció i l’estètica de la boca amb una sensació tan natural com la d’una dent pròpia.