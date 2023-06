Per què mengem coca de Sant Joan?

Petards, fogueres, cava i coca, la definició dels elements tradicionals de la revetlla de Sant Joan. Però, per què mengem coca i tirem petards durant la nit del 23 de juny? Si mai t’ho has preguntat, ara et donem les respostes que busques.

La nit de Sant Joan és la més curta de l’any i celebrar l’arribada del solstici d’estiu és una tradició molt antiga. Des de fa segles, a Catalunya, aquesta simbologia del sol i la calor es relaciona directament amb el foc. La tradició explica que es feien reunions entre amics i famílies per beure vi i menjar dolços mentre els més joves feien grans fogueres i llançaven pirotècnia al cel amb la intenció de fer arribar al sol la força del foc i així tenir bones temperatures fins a l’arribada del fred hivern.