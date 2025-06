La importància d’impermeabilitzar la terrassa

Autor: Pla Pol

La impermeabilització és primordial per a qualsevol coberta, terrassa, teulada o terrat, ja que la infiltració d’aigua de pluja, si es deixa actuar sense pertorbacions, pot causar molèsties a l’interior de l’habitatge i, en el pitjor dels casos, danys estructurals.

De fet, l’aigua que aconsegueix infiltrar-se al formigó amb el temps pot fer malbé greument les barres d’acer de l’armadura provocant la seva oxidació. Si això passés, les barres podrien augmentar de volum fins a provocar el despreniment de la coberta de formigó, amb greu risc de danys a persones o coses.

Encara que no s’arribi a la situació extrema de despreniment, cal considerar que un element estructural de formigó armat amb l’armadura exposada (per infiltracions), perd part de la seva capacitat de resistir esforços mecànics. Per aquest motiu, és important protegir la superfície de la terrassa amb sistemes d’impermeabilització.

Més, també és fonamental mantenir en perfecte estat de funcionament el sistema d’evacuació d’aigües pluvials i preparar sistemes de protecció dels elements estructurals de formigó, por exemple, els parapets de pedra o els tapajuntes de xapa.

Si la solera està en bon estat, i les rajoles no han patit despreniments o danys particulars, s’aconsella procedir a la reconstrucció de la capa impermeabilitzant sense desmuntar el terra existent.

Aquesta intervenció és convenient tant en termes econòmics, perquè costa molt menys que una renovació amb enderrocament, com en termes de temps, perquè és una operació relativament ràpida.

L’important, com sempre, es confiar la feina a una empresa especialitzada, que sàpiga quins productes triar i com fer el procediment de manera eficaç.

Impermeabilitzant amb resina

La resina és una de les millors solucions per impermeabilitzar superfícies sense recórrer a l’enderrocament. Un cop sec, crea una capa impermeable invisible que s’adhereix perfectament a terra.

Si es realitza correctament, a més, la impermeabilització amb resina garanteix una bona protecció, augmenta l’elasticitat del terra de la terrassa i la seva resistència al desgast. Però compte, aquest tipus de tractament cal repetir-ho periòdicament amb el curs del temps.

Utilitzeu la membrana impermeabilitzant

Una solució que presenta avantatges similars a la resina (bon nivell de protecció, major elasticitat i resistència del sòl), es estendre una membrana impermeabilitzant transparent sobre les rajoles de la terrassa.

Líquid impermeabilitzant per protegir la terrassa

El líquid impermeabilitzant transparent, indicat sobretot per a ceràmica, impermeabilitza ràpidament la terrassa, protegint-la de l’aigua i del desgast. La seva aplicació és molt senzilla després de netejar a fons el terra a impermeabilitzar, cal aplicar el producte amb una brotxa.

Generalment es requereixen dues capes de producte per a un bon grau d’impermeabilització.

Protector consolidant en base dissolvent

És l’aposta més ràpida i econòmica per impermeabilitzar la terrassa sense treure el terra, però també és el més limitat perquè no es pot utilitzar en esquerdes de més de 2 mm.

De fet és un remei localitzat, que s’empra per escampar només als punts de la terrassa on es cregui que hi ha infiltracions. Ara, una vegada aplicat sobre les juntes i eventuals esquerdes, el producte crea una pel·lícula protectora transparent que també té la funció de prevenir la formació de floridura.

La terrassa és una àrea exterior molt apreciada però necessita un manteniment regular, ja que l’exposició continua als agents atmosfèrics combinada amb el desgast pot causar danys greus fins i tot a l’estructura. Per aquests motius és important que la terrassa estigui adequadament impermeabilitzada.