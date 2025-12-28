“Fa més de 30 anys que exerceixo la professió amb la mateixa passió del primer dia”

Igualadina, de 54 anys, Sílvia Giralt és esteticista de professió, empresària i actual presidenta del Gremi d’Esteticistes de Catalunya. Fa més de 30 anys que acompanya persones des de l’estètica, amb una mirada honesta i integrativa que posa el focus en el benestar global.
Quan mires enrere, què et va portar a escollir l’estètica com a professió?
Des del principi vaig tenir clar que volia dedicar-me a una professió on el tracte amb les persones fos essencial. L’estètica em va permetre unir aquesta vocació amb el coneixement del cos, de la pell i del benestar. Per a mi, mai ha estat només una qüestió d’imatge, sinó de salut i equilibri.
La teva formació inicial va ser clau per marcar el camí.
Sí. La formació a Jean d’Estrées, una reconeguda escola francesa d’estètica i visagisme, va ser un punt d’inflexió. Em va donar una base molt sòlida i una visió molt professional del sector. A partir d’aquí, vaig entendre que la formació continuada havia de ser una constant al llarg de tota la meva carrera.
La formació continuada t’ha convertit en una professional pionera.
Sempre he cregut que una bona professional no pot deixar mai d’aprendre. Això m’ha portat a ser pionera en diferents àmbits del sector, incorporant tècniques i coneixements quan encara eren poc habituals, especialment a la nostra comarca.
Des de l’any 2001 apostes per tècniques molt innovadores.
Des de 2001 vaig començar a treballar amb depilació làser i electrologia, així com amb aparatologia medicoestètica. En aquell moment eren tècniques molt noves a Catalunya i pràcticament inexistents a l’Anoia. Va ser una aposta valenta, però sempre basada en la formació i el rigor professional.
Amb els anys, la teva especialització s’ha anat ampliant.
Amb el temps he aprofundit en el diagnòstic integratiu per imatge, la nutrició conscient aplicada a l’estètica i l’estudi profund de la pell. Tot això m’ha permès esdevenir experta en diagnòstic cutani i dermocosmètica, i oferir tractaments molt més personalitzats.
Aquesta evolució t’ha portat a parlar d’estètica integrativa.
L’estètica integrativa és una manera d’entendre la bellesa que va molt més enllà de l’aspecte extern. Té en compte la salut, els hàbits de vida i l’equilibri emocional de cada persona. No podem separar la pell del context vital de qui tenim al davant.
Des d’Igualada dirigeixes un centre amb una llarga trajectòria.
Des d’Igualada dirigeixo la Clínica Antiaging & Estètica Integrativa, un centre amb més de tres dècades de trajectòria que porta el meu nom. Al llarg dels anys hem anat creixent i avui disposem d’un equip multidisciplinari de més d’11 professionals altament qualificats, especialitzats en estètica avançada, medicina estètica i salut integral.
El treball en equip és clau en aquest model.
Totalment. L’estètica integrativa només té sentit si es treballa des de diferents disciplines. El treball conjunt, la comunicació i la confiança dins l’equip són fonamentals per oferir una atenció global i de qualitat.
El teu criteri professional també és reconegut a escala estatal.
Formo part del jurat expert dels Premis Nacionals d’Estètica i Imatge Personal, en el marc del Saló Look de Madrid. És una experiència molt enriquidora, que et permet contrastar criteris, veure tendències i continuar aprenent.
Compagines la professió amb el lideratge institucional.
Sí, actualment soc presidenta del Gremi d’Esteticistes de Catalunya. És una responsabilitat important, però també una manera de retornar al sector tot el que m’ha donat. Treballo per defensar i dignificar la professió, i perquè les esteticistes se sentin reconegudes i acompanyades.
Quins són els principals reptes del sector avui?
Un dels grans reptes és la professionalització, la formació de qualitat i el reconeixement social de l’estètica com una disciplina vinculada al benestar i la salut. També és clau adaptar-nos a la normativa i als canvis constants del sector.
Com valores el paper del territori en la teva trajectòria?
Estic profundament arrelada a Igualada i a l’Anoia. He desenvolupat aquí tota la meva trajectòria, però sempre amb una mirada oberta a la innovació i al que passa fora. Crec que des del territori també es pot liderar i ser referent.
Després de més de tres dècades, què et manté la il·lusió intacta?
Continuo exercint amb la mateixa passió del primer dia. Estic convençuda que la bellesa real neix del respecte, del coneixement i de cuidar les persones de manera conscient. Això és el que em mou cada dia.