Els productes elaborats a la Conca d’Òdena ja tenen un distintiu oficial que en garanteix la qualitat

Aquest dilluns s’ha presentat el distintiu oficial del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, un nou segell que incorporaran els productes elaborats a la Conca d’Òdena que compleixin un seguit de requisits relacionats amb la proximitat, la qualitat, la sostenibilitat, la tradició i la traçabilitat, de manera que es tradueixi en un impacte positiu en l’economia local, el medi ambient i la identitat territorial.

L’assemblea del Parc Agrari de la Conca d’Òdena va aprovar per unanimitat la darrera setmana de novembre el reglament d’ús i gestió del distintiu, que especifica que només el podran obtenir els productes d’origen local, que hagin estat cultivats o produïts a la Conca d’Òdena o als termes municipals de la seva perifèria. Els productors hauran de demostrar que l’aliment ha estat elaborat localment i que totes les matèries primeres utilitzades en l’elaboració provenen del territori (amb l’excepció d’ingredients secundaris que no es produeixin aquí, com ara el sucre, el pebre o la canyella). També s’estableixen criteris de bones pràctiques en la producció ecològica, la gestió de residus i els preus justos per als proveïdors de matèries primeres i els consumidors finals.

Actualment ja hi ha diversos productes que compleixen aquests requisits i han començat a incorporar el distintiu en productes com ara formatge, mel, llegum, oli, iogurts, vi, ametlles, cereals, cervesa, carn, ous, cràkers, fruita i la resta de productes d’horta de temporada. Tots aquells productors agraris i ramaders i els elaboradors agroalimentaris que compleixin els requisits establerts ja poden sol·licitar formar part de l’Associació de Productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i obtenir així el distintiu. Periòdicament, el Parc Agrari farà controls i validacions per garantir el bon ús del distintiu i el compliment dels criteris establerts.

Amb el distintiu “Parc Agrari de la Conca d’Òdena” es vol que la ciutadania pugui escollir, entre l’àmplia oferta alimentària, productes locals de temporada i saludables, ja que asseguren la qualitat de les matèries primeres. Triant-los, els consumidors ajuden a preservar el territori i el mosaic agroforestal, és la manera més directa de donar suport actiu als productors locals, reforçar el teixit social i l’economia local, i pagar preus justos als agricultors, ramaders i elaboradors perquè puguin guanyar-se la vida dignament.

La presentació del distintiu s’ha fet a la botiga especialitzada en formatges artesans i productes de proximitat Bocins per Xalar, d’Igualada, i ha anat a càrrec de Jaume Xaus, secretari de l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i alcalde d’Òdena, Francesc Calaf, productor del Celler Anna Rosell i membre de l’Associació de productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i Carlos Cobo, tresorer de l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i regidor de Copons.

