Els alumnes de l’IES Montbui visitem La Veu de l’Anoia

El passat dilluns vam visitar La Veu de l’Anoia, on ens va explicar alguns conceptes de periodisme, vam veure un parell de vídeos molt interessants i vam comentar exemples de canals de comunicació que utilitzem sovint.

Tal com he comentat anteriorment, vam veure dos vídeos, un d’ells titulat “el poder de les paraules”, que va ser el que més ens va agradar, especialment pel missatge que transmet.

Personalment, penso que és un molt bon exemple. El periodisme no tracta només de la notícia, sinó de com es transmet aquesta notícia. Moltes vegades volem explicar una cosa, tenim el mateix objectiu, però segons quines paraules, fan que el punt de vista del lector no sigui el que volem transmetre. És summament important saber què volem expressar, però també saber escollir la manera correcta perquè així el missatge es rebi de la millor forma.

Escollir el teu mitjà de comunicació és igual d’important, requereix sentit crític, ja que no tots el que llegim és 100% cert. Moltes vegades les notícies o articles que veiem només ens expliquen una part de la història real o estan manipulades, i això segons com ho llegim, pot generar certes confusions.

La meva experiència personal ha sigut magnífica, perquè he pogut entendre tots els conceptes fàcilment. M’he sentit molt còmode i no m’ha sigut difícil seguir el fil de l’explicació, perquè hem tractat temes que interessen als joves.

Penso que la meva perspectiva sobre el periodisme ha canviat des d’aquesta visita. Mai li he donat molta importància a aquesta professió, potser perquè no era conscient del seu impacte en la nostra societat.

Per jutjar has de conèixer, i per poder conèixer has de saber buscar.

Wissal Sabboh,

alumna de 4t d’ESO, Institut Montbui

