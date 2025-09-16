Dos restaurants de l’Anoia participen de la campanya “Aprofitem els aliments” 

El Somiatruites d’Igualada i el Nou Urbisol de Castellolí, s’adhereixen a la quarta edició de la campanya “Aprofitem els aliments”, que es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament d’aliments.
Aquests dos, formen part d’una llista de més de seixanta restaurants arreu del territori català què oferiran la millor cuina d’aprofitament. Un altre restaurant sonat que s’afegeix a la campanya i que malgrat no ser de l’Anoia, és conegut pels anoiencs per proximitat, és el restaurant Braseria Alzina, de Sant Guim de Freixenet. La xifra suposa un rècord de participants que posa de manifest l’èxit d’aquesta activitat gastronòmica.
La campanya, impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, compta amb iniciatives innovadores per reduir el malbaratament i donar valor als aliments, com ara els àpats Gastrorecup, la Marató d’Espigolades i el Gran Dinar d’Aprofitament Alimentari, que aquest any tindrà lloc a Vic. La campanya compta amb la col·laboració i la participació del sector de la restauració, la Fundació Banc dels Aliments de Catalunya, la Plataforma Aprofitem els Aliments i la Fundació Espigoladors, així com altres entitats i organitzacions del sector agroalimentari, i es desenvolupa al voltant del 29 de setembre, data en què se celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre les Pèrdues i el Malbaratament Alimentaris, impulsat per les Nacions Unides.