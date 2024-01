“Curem tots els productes per oferir-vos una de les delícies que més apreciem i que ens envolta des de l’antiguitat”

Publicitat

La primera cervesa artesanal produïda a la comarca de l’Anoia

La cervesa artesanal està de moda. És així?

Més que una moda, m’agradaria pensar que és més una consciència real del que consumim. Una cervesa artesanal aporta molt més sabor, matisos, més gust que una cervesa industrial, és un altre món, com si fos un altre producte diferent.

A la gent cada vegada li agrada més saber què consumeix i té un cert interès per saber quins tipus de llúpols s’han utilitzat i les combinacions que es poden fer són tantes que donen molt de joc a fer moltes varietats diferents, i això enganxa a provar tot el que surt al mercat!

A Catalunya i a Espanya en general hi ha un munt de cerveseres locals que fan molt bona cervesa artesana, amb molt nivell i amb molta dedicació, és espectacular poder degustar totes aquestes cerveses, sense necessitat d’anar a buscar cerveses d’importació.

Vàreu estrenar una brewery pròpia el 2018, però ja fa vora 12 anys que en feu. Què us va decidir a fer cervesa artesanal?

Ens agradaven molt les cerveses que tastàvem de Bèlgica i d’altres països d’importació com Anglaterra, Estats Units, i que en aquells temps només trobàvem a pocs bars de Barcelona i algun d’Igualada.

A Catalunya començaven a sortir algunes cerveseres artesanes i això ens va animar a intentar mirar com es feien. Ens vam comprar unes olles de cocció i ja no vam parar d’elaborar cervesa i d’anar ampliant la maquinària i sofisticant el procés. És impossible parar d’aprendre i d’incorporar noves tècniques.

Per què vàreu posar Espina de Ferro com a marca?

Espina de Ferro és un joc de paraules. Espina, ve del nom del poble on els meus pares tenen una casa, Vallespinosa, un poble de deu casetes al costat de Pontils i que tenien una aigua de deu molt bona per elaborar cervesa, totes les nostres primeres cerveses són fetes amb aquella aigua. Ferro en canvi, ve de les inicials dels dos socis que vam començar el projecte, d’en Fede i jo mateix, en Roger. Actualment, només hi soc jo en el projecte, ja que en Fede ho va deixar a l’època de la pandèmia.

Què va ser per a vosaltres la Dead Monk?

La Dead Monk és una de les primeres cerveses que elaboràvem en aquelles olles de 50 litres i que sempre ens hem esforçat al màxim per millorar-la. És un estil d’abadia, de les que ens recorden les primeres cerveses que provàvem i que arribaven de Bèlgica. Els monjos l’elaboren des de fa més de 500 anys a les abadies i és un estil molt complex d’elaborar. La seva elaboració es concentra amb molta malta i amb un procés de controls de temperatures en la maceració. És un estil de cervesa que no el treballen moltes cerveseres nacionals ja sigui per la seva complexitat o perquè els estils que estan més de moda són els més llupolitzats, de totes maneres és una cervesa que sempre agrada a tothom, pel seu toc dolcet i de fàcil beure.

Us va costar molt fer la primera cervesa?

La primera cervesa ens va semblar boníssima, però en comparació amb l’aprenentatge que en tenim ara, estem segurs que no ho era! El fet que amb les teves pròpies mans en surti una beguda ja fa que ho trobis excel·lent per l’esforç que hi has dedicat. Però la formació, les xerrades amb companys del sector i les col·laboracions van ser claus per aprendre uns dels altres i aportar la cultura cervesera al públic local. Hi ha molts factors que juguen en l’elaboració de la cervesa i has de posar-hi els cinc sentits perquè surti bé. La neteja és clau per evitar les contaminacions ja que no deixa de ser un producte viu i que està en constant evolució, fins i tot dins l’ampolla ja acabada pel fet de no pasteuritzar-la.

Ara ja en feu moltes varietats, amb noms diversos, sempre amb base de malt i llúpol?

Sí, treballem amb malt d’ordi, malt de blat, llúpol, llevat i aigua. Aquests són els ingredients que utilitzem a tots els estils i en alguns casos i afegim fruita o xocolata o vainilla per completar algunes receptes. També es poden deixar envellir en barriques que abans han contingut whisky, bourbon o brandy per madurar la cervesa.

Sobta que hi hagi altres ingredients com la mel i fruites del bosc… és per donar altres textures?

Són elaboracions de cerveses que permeten jugar amb molts altres ingredients que poden aportar aromes, gustos i textures diferents. El món de les artesanes no para d’innovar i treure noves propostes per arribar al màxim de públic. Ara mateix n’hi ha per a tots els gustos!

És un bon lloc estar a Vilanova del Camí?

És on vivim i on tenim les nostres instal·lacions, i sí, per què no? A tot arreu és un bon lloc. Podem tenir un bon control de l’elaboració i de temperatures en tot moment. Vilanova del Camí està ben situat a Catalunya, tenim Lleida, Barcelona i Girona a poc més d’una hora i ens podem moure per tot el territori amb molta facilitat, clau per entregar les nostres cerveses amb òptimes condicions.

Feu aquí la producció?

Sí, totes les nostres cerveses són fetes a la nostra fàbrica, menys algunes col·laboracions que hem fet amb companys i que hem anat a les seves instal·lacions ja siguin d’Itàlia, Madrid, País Basc o altres indrets de Catalunya.

Quins tipus de cervesa hi ha?

N’hi ha moltes, centenars! Nosaltres estem fent uns 12 estils diferents, des d’una lager clàssica, passant per diferents estils d’IPA i fins a les més torrefactes com les belgues o stouts.

Els feu tots?

No! És impossible, com deia no paren d’innovar estils i versions diferents.

Darrerament es fan fires de cervesa artesanal. Aneu a algunes?

Anem a moltes fires i des de l’inici que vam començar. Abans les fires ens ajudaven a explicar el nostre projecte i a deixar tastar la cervesa artesana a molt públic que no ho havia fet abans. Era molt emocionant veure les cares de persones que no havien tastat mai cervesa artesana i la seva reacció era espectacular! Hem fet moltes amistats a fires i hem conegut molt territori.

Com feu la distribució? (la vostra web, bars restaurants de la comarca, fora de la comarca…)

La distribució és bàsicament en mans dels comercials que tenim i que apropen el nostre producte a bars i restaurants especialitzats per tot Catalunya i Espanya. Al nostre web també tenim venda online, cosa que ens va salvar durant la pandèmia i que vam poder seguir venent quan tots els bars estaven tancats.

On és més senzill comprar-ne?

A la comarca i a tot Catalunya es pot trobar des de botigues especialitzades en begudes, fins a botigues de productes agroalimentaris, a bars i a restaurants especialitzats en producte local.

Cada vegada hi ha més opcions de trobar cervesa artesana a més locals, i no només a les fires com fa uns anys, i això és gràcies a la demanda del públic que cada vegada exigeix més novetats i més varietats, també per consumir-la amb un bon menú gastronòmic.

Ara mateix, estem en obres i construint un espai de degustació a les nostres instal·lacions. A la primavera tenim previst obrir aquest nou espai on es programaran diferents tastos i maridatges de les nostres cerveses i que la gent també podrà veure l’espai on s’elaboren.

