Aturada de moment la vaga indefinida al Mercader a l’espera d’un Sindicat

Un grup d’alumnes de l’Institut Joan Mercader d’Igualada va presentar ahir a la direcció del centre la seva proposta de vaga indefinida pels problemes amb la calefacció; proposta que, de moment queda en stand by en no comptar amb un sindicat al darrere, la qual cosa suposa que no es té la capacitat de convocatòria, segons els estatuts de l’Institut.
Jordi Farré, director del centre, ha explicat a La Veu de l’Anoia que ahir divendres es va reunir amb dos alumnes, propulsors de la vaga, i els va comunicar la necessitat de tenir un sindicat al darrere si es vol convocar una mobilització d’aquest estil. Farré apuntava que “la iniciativa és bona”, i en cap cas mostrava objecció per part del professorat, però feia una crida a “buscar una alternativa consensuada amb tothom”; que els alumnes puguin traslladar la proposta als diferents delegats, i poder elaborar una resposta conjunta que interpel·li a tothom.
El director explica que els alumnes ho van entendre, i “es posaran en contacte amb un sindicat d’estudiants per a poder tirar endavant la mobilització”, que de moment queda aturada fins a nou avís.
Farré recalcava que el professorat també pateix les conseqüències de la manca de calefacció, i que per la seva banda ja han mostrat compromís en què se solucioni. En relació amb l’anunci que va fer a l’ACN el Departament d’Educació ahir divendres dient que les obres de reparació començaran el mes vinent, Jordi Farré diu que “no els hi ha arribat cap notificació oficial per part de la conselleria”. El darrer contacte que van tenir amb el Departament va ser quan l’AFA va enviar una carta als serveis territorials queixant-se dels problemes amb la calefacció ara farà un mes. El director de l’Institut diu que “l’any passat ja es va arreglar la calefacció a sis aules, i imagino que aquest any se’n faran sis més”, la qual cosa és important, però que el que és necessari és una reforma integral que arregli la calefacció a tot el centre com més aviat millor, tot i que creu que per aquest hivern “no serà possible”.
Eloi Desamparados “és el tercer any que estem en aquesta situació”
Un dels alumnes impulsors de la mobilització, -tot i que no va ser un dels qui es va reunir amb la direcció del centre- Eloi Desamparados, ha explicat a La Veu que “la proposta era fer vaga aquelles hores que la temperatura estigués per sota d’unes condicions normals, és a dir, primera i segona hora”. Desamparados diu que la idea de la vaga és fer-se veure, “estem cansats de la situació”, que ratlla “d’insostenible”.
En relació amb la necessitat d’una sindicatura al darrere, l’alumne explica que ho tiraran endavant i es posaran en contacte amb el Sindicat per a dur a terme la mobilització.
L’Eloi, que ara va a 4t d’ESO, diu que la calefacció va deixar de funcionar quan ell feia 2n, és a dir, és el tercer hivern que es troba en aquesta situació. “Ens van portar uns radiadors a classe, però no escalfen gaire; hi havia dies que arribàvem a 13 graus, és insostenible”. Mantes, guants, gorros i jaquetes de ploma era una imatge habitual en una classe del Mercader a l’hivern.