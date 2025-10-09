Alumnes de l’INS Mercader presentaran divendres una proposta de vaga indefinida a la direcció per la calefacció

Un grup d’alumnes de l’Institut Joan Mercader han fer arribar un missatge pels diferents grups de WhatsApp explicant que demà divendres faran arribar un comunicat a la direcció del centre, expressant la preocupació pels problemes amb la calefacció, i proposant la convocatòria d’una vaga indefinida a partir de dijous 16 d’octubre, “si no s’aporta una solució immediata i definitiva al problema de la calefacció.”
A més, han fet córrer el comunicat que presentaran a direcció, a on denuncien que “les aules de l’institut pateixen temperatures extremadament baixes des del curs passat, arribant a l’hivern a temperatures de 16 graus o menys”, i alerten que “afecta directament a la salut, concentració i rendiment acadèmic” de l’alumnat.
Expliquen, doncs, que l’objectiu de la vaga indefinida és “exigir al Departament d’Educació i a la direcció del centre un compromís ferm i una resposta immediata”, i recalquen que “no s’aixecaran fins que es pugui estudiar en unes condicions que respectin la salut i el dret a una educació digna”.
Finalment, demanen a tot l’alumnat del Joan Mercader que “s’uneixi a la vaga de manera pacífica, responsable i respectuosa”, demostrant que son “una comunitat unida i conscient dels seus drets”.