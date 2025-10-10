Educació diu ara que les obres de la calefacció de l’institut Joan Mercader d’Igualada han de començar el mes que ve

El Departament d’Educació ha assegurat que el mes que ve s’iniciaran els treballs per arreglar el sistema de calefacció de l’institut Joan Mercader d’Igualada, avariat fa més d’un any. Fonts de la conselleria han explicat a l’ACN que els treballs es faran per fases i que es prioritzaran les aules més allunyades de la caldera, que són les que estan més fredes. Les mateixes fonts indiquen que el projecte ja està aprovat.
Aquest dijous estudiants del centre van anunciar una vaga indefinida a partir del 16 d’octubre si no es posa solució a l’avaria. “Des del curs passat, les aules del nostre institut pateixen temperatures extremadament baixes durant els mesos d’hivern, arribant sovint als 16 graus o fins i tot menys”, destacaven al comunicat.
Estem treballant per ampliar aquesta informació.