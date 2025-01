Neix VilArt, la nova sala d’exposicions municipal de Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va inaugurar aquest dissabte la Sala d’Exposicions VilArt, un nou espai cultural dedicat a promoure l’art i preservar la memòria històrica del municipi anoienc. L’acte va comptar amb una destacada participació de les autoritats locals i la presència del diputat al Congrés Oriol Almirón.

La regidora de Cultura i Festes, Carlota Silva, va obrir la roda de parlaments destacant l’impacte d’aquesta nova sala, que “marcarà – va dir- un abans i un després per a Vilanova del Camí. Aquesta sala no només serà un punt de trobada per a artistes i amants de l’art, sinó que també acollirà activitats que enriquiran la vida cultural i social del municipi.” Silva també va anunciar la futura incorporació d’una filmoteca que recollirà les cintes cedides per Televisió Vilanova, consolidant VilArt com un espai de preservació de la memòria local.

La inauguració ha estat marcada per l’estrena de l’exposició “Maletes de cartró”, del reconegut artista i documentalista Jose M. Ferulli. L’obra explora la migració interna a Catalunya durant les dècades dels 50 i 60, un fenomen que va transformar profundament la societat catalana i, en particular, el teixit social de Vilanova del Camí. L’artista, que també ha dirigit un documental complementari a l’exposició, ha expressat la seva gratitud per poder compartir aquesta història tan rellevant: “És un homenatge a aquelles famílies que van deixar enrere la seva terra d’origen amb una maleta plena d’esperança, buscant un futur millor.”

En el seu discurs de cloenda, l’alcaldessa Noemí Trucharte va rubratllar la importància de VilArt com a símbol del compromís de l’Ajuntament amb la cultura i la memòria històrica: “Aquest espai és un homenatge a les generacions que van construir el nostre municipi amb esforç i coratge. Vilanova del Camí és avui un territori viu i dinàmic gràcies a elles.” Trucharte també ha fet una crida a la ciutadania a aprofitar aquest nou espai, destacant-ne la vocació inclusiva i comunitària. I, de fet, va anunciar que ja havien tramitat la primera sol·licitud de dos germans de tan sols 7 i 9 anys per exposar-hi les seves pintures.

Després dels parlaments, els assistents van poder gaudir de la projecció del documental de Ferulli, que complementa l’exposició amb testimonis personals i imatges d’arxiu que relaten les vivències dels migrants que van marcar una època.