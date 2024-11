Vilanova incorpora quatre nous desfibril·ladors en edificis municipals

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha reforçat el seu compromís amb la salut i la seguretat ciutadana amb la instal·lació de quatre nous desfibril·ladors automàtics externs (DEA) en diversos edificis municipals. Aquesta ampliació, que s’afegeix als vuit dispositius ja existents, eleva a dotze el nombre total de DEA’s disponibles al municipi, consolidant-lo com un espai més segur i cardioprotegit per a la seva població.

Els nous aparells instal·lats són desfibril·ladors Samaritan PAD 350P, reconeguts per la seva eficiència i seguretat en situacions d’emergència. Aquests equips estan ubicats en la façana de l’Ajuntament, l’Edifici d’Entitats, l’Escola Marta Mata i l’Espai d’Infància El Cireret. Estan protegits per unes vitrines especialment dissenyades per a exteriors amb una funció de trucada automàtica al 112 en cas d’emergència.

Cada desfibril·lador inclou una bossa de transport, un kit de reanimació cardiopulmonar (RCP), i els components necessaris tant per a adults com per a pacients pediàtrics. També es proporcionarà formació oficial en Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de DEA per a vuit persones per cada equip, a càrrec del Consell Català de Ressuscitació (CCR), per assegurar que el personal municipal estigui preparat per actuar en casos d’urgència.

Amb aquesta ampliació, Vilanova del Camí es reafirma en el seu compromís per convertir-se en un espai cardioprotegit, millorant la resposta davant possibles emergències i augmentant les possibilitats de supervivència de les persones afectades per incidents cardíacs.