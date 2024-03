Vilanova inaugura un carrer Santa Llúcia més accessible i amable

Entre les accions de millora destaca l'ampliació de les voreres del costat est amb una amplada de 4,5 metres

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va inaugurar aquest divendres les obres de millora del darrer tram del carrer Santa Llúcia. Una vuitantena de veïns van compartir l’acte que van aprofitar per agrair-li al govern aquesta actuació, llargament reivindicada, però, també per fer-li altres peticions de millora.

Aquesta obra, que ha anat a càrrec de l’empresa Ingenieria Contructora Manresana, SL (ICMAN) i ha seguit els mateixos criteris que la resta del carrer. S’ha donat prioritat invertida al carrer, és a dir s’ha prioritzat el vianant per sobre del vehicle. S’han ampliat el màxim les voreres del costat est amb una amplada de 4,5 metres i s’han soterrat les xarxes aèries existents. També substituït les bateries de contenidors i les canonades del clavegueram.

L’alcaldessa Noemí Trucharte va destacar l’esforç municipal per anar incorporant elements que facin la ciutat més amable i accessible. A banda d’eliminar les barreres arquitectòniques de les voreres, s’han instal·lat un tipus de panots amb línies verticals que indiquen la direcció del pas de vianants, un element per fer més inclusiva la via per a les persones invidents o amb visió reduïda.

L’alcaldessa va agrair els veïns de la zona la seva paciència durant el temps que han durat les obres, i va reiterar el compromís del govern per seguir treballant per fer de Vilanova “una ciutat més amable i accessible”.

Noemí Trucharte també va tenir paraules d’agraïment per als treballadors municipals que han participat, d’una manera o l’altra, en el procés de l’obra: Policia Local, Obres i Urbanisme, i també Comunicació.

Després de la intervenció institucional, l’alcaldessa i el regidor d’Obres i Urbanisme José Saucedo, van procedir a tallar la cinta inaugural acompanyats per la quitxalla que també va assistir a l’acte.

La inauguració del carrer es va cloure amb un brindis gentilesa d’Alejandro i Rebeca, del New Cellar Gastrobar, que també són veïns de la zona i van voler col·laborar de manera altruista en l’esdeveniment.