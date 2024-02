Vilanova del Camí rehabilitara el mercat municipal

Publicitat

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha anunciat la licitació del contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu i la posterior direcció d’obra de la rehabilitació i millora del mercat municipal. El valor aproximat del contracte és de 90.000 €. Les sol·licituds es poden presentar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament de Vilanova del Camí fins al pròxim 22 de febrer.

El projecte s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través del programa Next Generation UE. L’objectiu principal és la millora de les instal·lacions del mercat municipal per tal de potenciar el seu paper com a centre neuràlgic del comerç local i contribuir a la generació d’ocupació i cohesió social en la zona.

Aquesta actuació s’emmarca dins del Component 13 del Pla de Recuperació, conegut com a «Impuls a la PIME», amb un enfocament específic en el suport al sector del comerç en l’economia local. Aquest component té com a objectiu finançar projectes destinats a impulsar la competitivitat, la innovació i la modernització dels canals comercials.

Les obres de rehabilitació i millora del mercat municipal de Vilanova del Camí suposen una inversió en infraestructures. Es preveu que el projecte executiu es completi en els pròxims mesos, amb una posterior execució de les obres que es preveu que durin aproximadament un any.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Vilanova del Camí reafirma el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, fent valdre el potencial del mercat municipal com a motor econòmic i social de la localitat.

