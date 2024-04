Vilanova del Camí fa campanya contra la solitud en majors de 60 anys

S'anima a tota la població a unir-se a aquesta proposta per poder detectar i engrescar a les persones que estiguin patint una situació de soledat no desitjada

‘Retem la Soledat: estem per a tu!’ és una iniciativa de la regidoria de la Gent Gran per donar resposta al problema de la soledat no desitjada de les persones majors de seixanta anys, empadronades a Vilanova del Camí. La campanya, que es va encetar aquest dilluns 15 d’abril, pretén fomentar la participació de la gent gran en diferents activitats socials i recreatives amb la voluntat de combatre aquesta condició.

L’objectiu principal de la proposta és crear un registre de persones interessades a participar en les activitats que es proposen des de l’Ajuntament, siguin trimestrals o puntuals.

En el marc d’aquest projecte es desenvoluparà una campanya en els mitjans locals i en el web municipal així com en les xarxes socials per destacar la importància de combatre la solitud i promoure la participació en les activitats suggerides.

La dinamitzadora del Casal de la Gent Gran coordinarà activitats trimestrals i puntuals, difonent-les a través de cartelleria en edificis municipals, mitjans de comunicació locals i trucades telefòniques personalitzades als potencials participants. Amb aquest projecte l’Ajuntament, en especial la regidoria de Gent Gran de Vilanova del Camí, vol ressaltar el compromís per l’abordatge de la soledat no desitjada en persones de més de seixanta anys i promoure així el seu benestar i la seva qualitat de vida.

És per això que s’anima a tota la població a unir-se a aquesta proposta per poder detectar i engrescar a les persones que estiguin patint una situació de soledat no desitjada a participar d’aquesta oportunitat per socialitzar i implicar-se en la comunitat.