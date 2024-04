Ves per on, si et pica el nas internacional seràs

Ara que, qui més qui menys ens escapem de viatge, podem reflexionar sobre el fet d’esternudar en diferents cultures. Com a element de comunicació està a l’alçada dels badalls, tothom ho entén i ens compadeix. És un acte previsible per a les persones que tenim a voltant, que ens acostumen a deixar espai per esternudar bé i de manera despreocupada. La picor i l’esternut van de la mà, algunes vegades s’acompanya d’una llàgrima fàcil. No solen vehicular molta mucositat però sí que projecten líquids diversos. És d’agrair portar un mocador per poder fer el ritual ben fet i acabar amb una bona mocada.

Pot ser un fet aïllat o recurrent. Tant pot ser que ens desitgin salut o que invoquin a Jesús.

L’al·lèrgia aporta una gran part dels esternuts mundials però hi ha altres causes com els constipats. Hi ha qui l’afecta el contrast tèrmic en la respiració que desencadena aquest acte reflexiu. També hi ha altres factors com la coneguda cançó dels “polvos pica pica”.

En fases molt primerenques de l’al·lèrgia, amb els símptomes de picor de nas i d’ulls, lleuger moqueig nasal, lleuger picor de coll podem adoptar mesures preventives com aconsella el nostre company farmacèutic Esteve, a La Veu de l’Anoia de fa 15 dies. Podem utilitzar medicaments que limiten l’acció de la nostra pròpia histamina, un parell de dies i fins a una setmana a fi de limitar la congestió. Això ens evita complicacions i ens fa la vida més confortable tot i no ser curatiu. En cas de dubte pregunteu a la vostra farmàcia. Els preparats més nous es prenen un cop al dia i els clàssics fins a tres cops. De fet molts productes per al refredat també en solen portar i tenen una durada d’acció de 6-8 hores. Hi hauria presentacions oculars en gotes i nasals en esprais per ajustar el tractament. També hi ha presentacions en crema o loció; com la clàssica loció de calamina que va força bé.

Per acabar, fem esment d’article que vam publicar en aquest mateix diari el 7 d’octubre de 2022, “Si pica cura. La Histamina, l’àvia desconeguda”; allà fèiem esment dels foments amb sèrum fisiològic que són molt útils en picors recurrents o com a complement a tractaments mèdics.

Salut i bon cap de setmana.