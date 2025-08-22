Veciana celebra la seva Festa Major d’aquest divendres a diumenge

Amb l’arribada del mes d’agost el poble de Veciana comença a preparar-se per celebrar la seva Festa Major en honor a la patrona. Una festa major que es celebra el cap de setmana següent al dia 15 d’agost, festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, però que enguany es celebrarà una setmana més tard tenint en compte la proximitat d’aquesta efemèride amb el cap de setmana.
La comissió de festes ha confeccionat un programa de línia continuista i amb actes per a tots els gustos i edats que tindran lloc els dies 22, 23 i 24 d’agost. Així tenim que la festa comença divendres dia 22 d’agost, a 2/4 de 10 de la nit, amb una Botifarrada Popular a la plaça de Ramon Servitje. El preu de la botifarrada serà de 5 euros per persona. A continuació el grup de teatre Paraulotes farà passar una bona estona al públic assistent amb la representació de la comèdia TOC TOC, de Laurent Baffie.
L’endemà dissabte es reprendran els actes a 2/4 de 10 de la nit amb el Ball de Revetlla a càrrec de la magnífica orquestra LIBERTY, durant el qual s’obsequiarà als assistents amb entrepans de pa amb tomàquet i pernil.
El diumenge a les 12 del migdia es celebrarà la Missa en honor a la patrona del poble a l’església parroquial de Santa Maria de Veciana. L’acte, que serà oficiat per mossèn Enric Garcia estarà acompanyat per les veus de la Coral de Veciana que clourà la litúrgia amb els Goigs a llaor de la Mare de Déu de Veciana. A les 6 de la tarda tindran lloc els Jocs de cucanya per xics i grans i una hora més tard començarà el concert del grup SONS DEL MEDITERRANI qui clourà la festa grossa d’enguany amb les seves rumbes, havaneres i cançons de taberna.
La festa major de Veciana, que està organitzada per la comissió de festes, compta amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Veciana així com de diverses empreses de la zona.