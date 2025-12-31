Un peu a Igualada i l’altre a Jorba només pel que els interessa

Segons la Fundació Bofill, un 34% de les escoles concertades de Catalunya no escolaritzen el mínim d’alumnat vulnerable que marca la normativa —dos per classe, aproximadament un 10%— i, per tant, es poden considerar centres elitistes. Saber quines escoles tenen aquest alumnat, que prové de famílies amb dificultats econòmiques o socials i necessita suport addicional per garantir una escolarització equitativa, és fàcil, perquè cada any la Generalitat convoca unes ajudes econòmiques destinades als centres que l’escolaritzen. Aquestes ajudes serveixen com a indicador indirecte de si una escola concertada està assumint la seva part en la distribució equitativa d’alumnat vulnerable, ja que les que no arriben al 10% no poden rebre l’ajuda i, per tant, no estan complint la funció que el concert educatiu els assigna: representar la societat del seu entorn.
L’any 2023 la població pobra o en risc de pobresa a Igualada era d’un 16.8%. Que un centre no arribi ni al 10% implica que té un alumnat molt menys divers que l’entorn i actua, de facto, com un centre elitista. A Igualada, les dades de les ajudes publicades al DOGC ho deixen clar: mentre que, en els últims anys, totes les escoles concertades reben subvencions per escolaritzar alumnat vulnerable (de forma desigual, també cal dir-ho), n’hi ha una que no: la Institució Igualada, formada per les antigues escoles Montclar i Mestral. Aquesta escola forma part de la Institució Familiar d’Educació, una entitat privada vinculada a l’Opus Dei que gestiona diversos col·legis a Catalunya i a les Balears. Com que el concert educatiu exigeix acceptar l’alumnat assignat per la Comissió de Garanties d’Admissió, si el centre no té més del 10% d’alumnat vulnerable, no està complint plenament aquestes obligacions.
Com és, doncs, que la Institució Igualada no compleix el que diu la normativa referent als centres concertats? Aquí entra en joc la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA), que és l’òrgan de la Generalitat que supervisa la preinscripció escolar per garantir que escoles públiques i concertades siguin socialment representatives i acullin l’alumnat vulnerable de forma equitativa. Cada servei territorial té la seva pròpia CGA, que distribueix places i garanteix la matrícula viva dins del mateix municipi on està ubicada fent que els centres de fora d’Igualada ciutat escapin al control municipal directe. I aquí és on hi ha la mare dels ous, perquè segons els serveis educatius, la Institució Igualada està situada a Jorba, i no pas a Igualada.
Tot i això, no cal ser gaire perspicaç per saber que els alumnes d’aquesta escola són majoritàriament d’Igualada. El nom mateix de la pròpia institució ja és una declaració d’intencions, i, de fet, fa un any, qui va inaugurar el nou campus i en va fer propaganda a les xarxes va ser l’alcalde d’Igualada, i no el de Jorba. Sobre el paper, les funcions de la CGA en aquests casos passen a un inspector dels serveis territorials. Un inspector que possiblement ja parteix de la idea que en un poble petit com Jorba no hi ha gaire disponibilitat real d’infants vulnerables en edat escolar, cosa que limita la disponibilitat real d’aquests alumnes per escolaritzar als centres educatius del municipi.
Així doncs, si la Institució Igualada, tot i el nom, no vol col·laborar en el repartiment d’un alumnat més equitatiu, emparant-se en el fet que oficialment és de Jorba, hauríem de plantejar-nos que tampoc participi de la vida escolar d’Igualada, com ja fan altres escoles que no pertanyen a la ciutat, com les de Vilanova o Montbui. Per exemple, no haurien de participar al Programa AIRE d’Activitats i Recursos Educatius, la iniciativa municipal que ofereix a les escoles de la ciutat un catàleg d’activitats perquè l’alumnat conegui i utilitzi recursos locals, vagi a l’Ateneu a veure teatre o música, faci tallers de pell, s’apropi als castells amb els Moixiganguers o visiti patrimoni com la vil·la de l’Espelt o el nucli modernista d’Igualada. Tampoc hauria de ser present a la cantata de 4t de primària ni a la visita a l’Ajuntament amb salutació final de l’alcalde i foto a les seves xarxes socials. En resum, és un programa que complementa el currículum amb un pressupost municipal anual d’entre 30.000 i 35.000 euros.
Si la Institució Igualada vol participar a les activitats de la ciutat i sentir-se partícip de la vida escolar, hauria d’indicar als serveis educatius que és un centre d’Igualada, i la CGA hauria de fer complir el mínim d’alumnat vulnerable que marca la normativa. Si, en canvi, prefereixen actuar com una escola de Jorba, no haurien de participar en els actes que organitza l’Ajuntament d’Igualada, com ja fa l’escola pública Guerau de Jorba. Tenir un peu a Igualada i l’altre a Jorba només pel què els interessa evidencia una actitud selectiva: gaudeixen dels avantatges de la ciutat però es desentenen de les responsabilitats.