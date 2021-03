[Un any de covid] Xavi Borràs: “Al principi la gent es pensava que l’aturada duraria poc”

En Xavi Borràs és el secretari tècnic del Consell Esportiu de l’Anoia. L’esport, com tot, també es va aturar i ara, a poc a poc, es va reprenent.

Qui forma part del Consell Esportiu?

Hi ha des de l’esport més escolar, d’educació infantil fins a batxillerats i formació professional. També tenim relació amb l’esport popular, amb competicions de lleure.

Quin record tens dels primers dies de tancament?

Va ser força dur. D’avui per demà es van acabar totes les activitats esportives, tant de competició com d’entrenaments. Era una realitat que quedava molt lluny de les nostres expectatives, ho vèiem quasi impossible i fins el dia anterior a l’aturada no vam creure que pogués passar.

Havíem de donar els missatges correctes a tots els col·lectius que formen part del món esportiu i que tenien relació amb el Consell Esportiu. Està clar que abans que cap altra cosa, el primer era i és la salut.

Què és el que vau haver de fer?

Bàsicament adaptar-nos a les circumstàncies. Parlar amb tots els agents implicats i aturar les competicions. A l’inici la gent pensava que seria una aturada que amb poc temps es podria tornar a reactivar, es pensava que al maig o juny ja tornaríem amb les competicions.

Ha estat complicat gestionar tot aquest temps d’espera?

En el moment en què s’atura l’activitat, no ens quedem de braços plegats i mirem d’oferir el màxim d’activitat esportiva, ja sigui online o a l’aire lliure quan es va començar a permetre.

Des de la Generalitat ja ens van avisar que al setembre tampoc es podria començar en unes condicions normals i és per això que teníem plans A, B, C i de totes les maneres possibles perquè en cas que es pogués començar la competició, ens poguéssim adaptar a les condicions que marqués la Generalitat.

A mesura que el Procicat anava allargant les restriccions per fer competicions, ho vam anar aparcant i vam centrar els esforços a generar altres activitats esportives fora de l’àmbit competitiu.

En definitiva, el que volem és que es pugui fer esport per tots els beneficis que això comporta i que no ens quedem tancats a casa.

Quines activitats heu estat fent durant tot aquest any?

En tenim diverses, com la cursa popular que aquest any la vam adaptar, també hem tirat endavant l’activitat “Som reptes, som joc”, en la qual un cop a la setmana el personal del Consell Esportiu va a un centre educatiu per realitzar aquests reptes. Tenim una classificació i els centres educatius ja ens pregunten si en cas de què torni la competició aquests reptes seguiran o no. També hem proposat una activitat de geocatching, en què es tracta de trobar una sèrie de “tresors “ per la natura a través del telèfon mòbil. També creiem que aquesta es quedarà.

Hem elaborat circuits de cros a diversos municipis de la comarca.

Ara mateix ens centrem en oferir activitat esportiva dins de l’horari lectiu per fer activitat esportiva a la natura.

També estem impulsant curses solidàries online.

Creieu que es podran reprendre les competicions escolars aquest curs?

Bàsicament el que volíem era reprendre els entrenaments en l’esport escolar, i ara ja és així. Es pot entrenar fora del grup bombolla de la classe. L’important és que els nens i nenes facin esport i a partir d’aquí tot el que pugui venir, benvingut serà. Tenim ganes que es pugui competir, però no a qualsevol preu i sempre respectant les mesures sanitàries.