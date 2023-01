Trobat un niu de vespa asiàtica a Montbui

La Brigada municipal de Santa Margarida de Montbui està treballant aquest matí per extreure un niu de grans dimensions de vespa asiàtica, una espècie perillosa.

El niu es troba a prop de la riba del riu Anoia, vora la Creu del Maginet i ha estat detectat per un veí que ràpidament ha alertat a l’Ajuntament del municipi.

La vespa asiàtica instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de coníferes.

Les vespes asiàtiques, una plaga perillosa

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un container que venia de la Xina. Posteriorment, es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius.

S’estima que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

Els adults s’alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.

No és especialment agressiva per a les persones, però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura.