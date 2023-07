Tres ferits en un accident de trànsit a la B-224

Segons informa la Policia Local de Masquefa, sobre les 16:50 h d’avui, s’ha produït un accident en la intersecció de la B-224 al punt quilomètric 15 que ha causat la coalició de tres vehicles deixant tres ferits, un d’ells de pronòstic reservat.

La Policia informa que els afectats per la col·lisió múltiple són tres joves ferits lleus i un d’ells reservat per policontusions els quals han estat traslladats a l’Hospital de Martorell.

Segons la informació de la Policia Local de Masquefa, l’accident ha estat causat per una presumpta negligència d’un conductor per no respectar el senyal de STOP.

Bombers i Mossos de Trànsit que s’han fet càrrec de l’atestat.