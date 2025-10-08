Una trentena d’aules de l’INS Joan Mercader, sense calefacció operativa per a l’hivern: “haurem de tenir calefactors a classe”

L’institut Joan Mercader d’Igualada, que va saltar a la primera pàgina mediàtica l’hivern passat per la manca de funcionament del sistema de calefacció, no podrà veure solucionat el problema en aquest curs escolar, segons han informat des de Serveis Territorials de la Generalitat al centre anoienc.
Segons ha explicat el director del centre, Jordi Farré, a La Veu de l’Anoia, la resposta que van rebre per part del Departament d’Educació de la Generalitat, responsable de qualsevol treball en aquest sentit, va ser que les obres no es podrien realitzar a causa de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat.
“Ens han dit que, potser l’any que ve es podria reparar una part del circuit, però ara mateix no tenim cap calendari”, explica Farré. Davant de la situació, des de l’AFA i la direcció del centre es va informar a les famílies mitjançant una carta.
Una trentena d’aules afectades
“Tot allò que hem sabut per part dels Serveis Territorials ha estat perquè no hem deixat de preguntar-ho nosaltres”, explica Farré. Sobre la quantitat d’aules afectades, el director del centre també comenta que “ara mateix, només una sisena part de les aules tenen el sistema funcionant, això vol dir que tenim una trentena d’aules en què haurem de tornar a tenir calefactors”, dos a les que més fred pateixen i un en aquelles més “. En aquelles aules més exposades al fred, que es troben sobretot a la planta superior, hi haurà dos calefactors per mitigar, en la mesura del possible els efectes de les baixes temperatures.