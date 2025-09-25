El grup Transoci-Áreas rep 9,6 milions de l’ICF per construir una terminal ferroviària a Calaf

L’Institut Català de Finances (ICF) ha finançat amb 9,6 milions d’euros el grup empresarial dedicat a la gestió logística de flotes de vehicles Transoci-Áreas amb un préstec per construir una nova terminal ferroviària dins les instal·lacions de la Campa d’Autoflotas, ubicada al polígon industrial les Garrigues de Calaf.
Aquest és el primer projecte ferroviari privat de nova construcció a Catalunya en 30 anys. En una visita a les instal·lacions de la companyia aquest dijous, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha destacat el paper clau d’empreses amb ambició “que enforteixen Catalunya i contribueixen a la prosperitat del país”.
Fins ara, la companyia Autoflotas transportava els automòbils que gestionava únicament amb camions. El projecte permetrà Transoci-Áreas substituir l’ús anual de centenars de tràilers de combustible per trens elèctrics. I és que mentre un camió pot portar vuit cotxes per viatge, en el cas dels combois aquesta xifra augmenta fins als 180 vehicles.
En total, el projecte de Transoci-Áreas finançat per la banca pública de promoció de Catalunya suposarà una reducció estimada de 95.830 tones d’emissions contaminants anuals. La terminal, que es preveu que estigui acabada durant el primer semestre de 2026, connectarà el centre logístic de Transoci-Áreas (Campa Autoflotas Calaf) directament amb la xarxa ferroviària general gestionada per ADIF i el comunicarà amb Martorell, Madrid, Andalusia i Galícia.
La infraestructura tindrà quatre vies addicionals a la via general per rebre trens de fins a 750 metres de longitud i dur a terme tots els processos de càrrega i descàrrega d’automòbils.