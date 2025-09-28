[…]
“Transformo la curiositat en codi, i el codi en seguretat”
Entrevista a Xavier Màrquez Gonzàlez, investigador en ciberseguretat especialitzat en programes de Bug Bounty i Vulnerability Disclosure Programs (VDP)
Apassionat per la ciberseguretat, és un investigador especialitzat en Bug Bounty i Vulnerability Disclosure Programs (VDP), amb una sòlida experiència en la detecció de vulnerabilitats crítiques, l’anàlisi forense i la resposta a incidents. Va iniciar la seva carrera a EY i actualment forma part de NTT Data, on treballa en seguretat ofensiva i defensiva. Les…