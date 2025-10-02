Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

2 d'octubre de 2025

Una topada entre un cotxe i una moto deixa un ferit en estat menys greu a La Pobla

Un article de
Lloc de l'accident, imatge extreta del Google Maps Street View

Aquest migdia de dijous 2 de setembre a les 15 h aproximadament, els Mossos d’Esquadra han rebut un avís conforme hi havia hagut un accident de trànsit a l’Avinguda Catalunya de la Pobla de Claramunt.

Una vegada han arribat els agents al lloc dels fets, s’han trobat una col·lisió entre un turisme i una motocicleta, per la qual cosa s’han hagut d’activar dues unitats del Servei d’Emergències Mèdiques. Aquests han hagut d’atendre una persona, en estat menys greu, que ha acabat sent traslladada a l’Hospital d’Igualada.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció