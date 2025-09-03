El tomàquet de Copons tornarà a ser el protagonista aquest dissabte, a la 5a Mostra Hortícola

Aquest dissabte 6 de setembre Copons acull una nova edició de la mostra hortícola del tomàquet, una jornada que promou la cuina, l’alimentació i la vida sostenible i comunitària a més de posar en valor un dels productes més emblemàtics dels horts tradicionals de l’Anoia, el tomàquet de Copons.
Al llarg del matí tindran lloc diferents actes i activitats lúdiques, de divulgació, d’aprenentatge i gastronòmiques amb l’objectiu de promoure una forma de cuinar, menjar i viure de forma respectuosa amb el medi ambient i la comunitat local.
Així, els assistents podran gaudir d’un mercat de productes de proximitat, ecològics, planter i llavors, podran degustar un menú de tomàquet de Copons, descobrir el municipi de Copons amb el joc de les cinc fites i participar de la permagincana infantil i per adults.
També hi haurà la xerrada “Retornar la vida al sòl” sobre l’agricultura regenerativa a l’horta, es podrà veure una demostració de cuina solar, construir un compostador i fer gaspatxo de Copons amb una bicicleta batedora.
La jornada estarà amenitzada per l’actuació musical d'”El persiana & los influencers muertos”. A més, s’organitzarà un concurs de decoració de tomaqueres i el sorteig d’una panera del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, entre altres.
La Mostra Hortícola del tomàquet de Copons és organitzada per l’Ajuntament de Copons i compta amb la col·laboració de l’associació Horts de Copons, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena i el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia. El programa detallat es pot trobar a www.copons.cat.