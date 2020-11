Teo Romero s’enfronta a 3,5 anys de presó per malversació de fons públics

La Fiscalia demana que Teo Romero indemnitzi el fons amb 21.444 euros, una xifra inferior als diners que presumptament hauria defraudat, ja que el ministeri públic té en compte un atenuant per haver “reparat parcialment els danys”. I és que Romero va retornar al fons 13.903 euros. Romero també hauria fet servir una targeta visa de l’entitat per fer pagaments d’índole personal.

L’escrit del Fiscal desgrana totes les despeses que, de manera injustificada, Teo Romero va carregar al Fons Català de Cooperació per visitar indrets turístics amb motiu de 36 viatges de cooperació que va fer entre el 2007 i el 2010. Per exemple, la fiscalia detalla que, amb motiu del Fòrum Social Mundial del 2007, l’expresident del Fons va arribar quatre dies abans a Nairobi i va cobrar de manera indeguda més de 3.000 euros. En concret, Romero va aprofitar per visitar la reserva natural de Masai Mara i la zona turística de Nariokotome, a Kènia.

L’exbatlle montbuienc va aprofitar altres estades per cobrar despeses de manera indeguda com un viatge a París aprofitant el Bureau executiu de ciutats i governs locals, en què va percebre 1.081 euros sense justificar; un altre a Sri Lanka que no està reflectit a la memòria d’activitats de l’any 2007 del Fons, en què va rebre de manera indeguda 379 euros; un viatge a Perú per participar a un seminari en què va percebre de forma indeguda 1.215 euros. Romero també va aprofitar un viatge de cooperació a Colòmbia per allargar-lo a Veneçuela i Puerto Rico, de manera que va passar com a despesa al Fons 1.041 euros irregulars.

En un altre viatge al Japó el 2009, Romero va passar com a despeses al Fons l’estança a hotels, agencies de viatge, taxis, compra d’articles de regal, discoteques (898 euros), tabac i consumicions en bars nocturns per un import de 5.050 euros. Es dona el cas que va participar a la VII Conferència d’Alcaldes per la Pau, un acte que no està reflectit a la memòria d’activitats del Fons i aquest òrgan tampoc pertany a l’associació que promovia l’acte. A més, en aquesta ocasió també va pagar amb la visa del Fons bitllets d’avió i desplaçaments en tren a nom d’altres persones.

A banda dels cobraments indeguts relacionats amb els viatges que va efectuar mentre era president del FCCD, Romero també va fer altres pagaments indeguts “per a ús i benefici personal”. Entre aquests hi ha dues subscripcions mensuals a “pàgines per a adults” pagats amb la targeta visa de l’entitat; i tiquets de restaurants i quilometratge sense justificar que ascendeixen a més de 800 euros.