Aquest any que comença, com cada any per aquestes dates, faig una llista de desitjos que, tot i no ser gaire ambiciosa, amb molt d’esforç només n’assoliré una petita part. Tot i això, fidel al costum, no deixo de desitjar per a mi i per als altres, que el nou any arribi prenyat de bones notícies en tots els àmbits i per a tothom.

En tractar-se de pensaments íntims i personals, no tinc costum de revelar-los, i encara menys, fer-ho públicament. Aquest any però, com el principal desig que tinc requereix la col·laboració de molta gent, em prenc la llibertat de revelar-lo a tothom qui em llegeixi.

El més important que demano a l’any nou és quedar-nos sense reis. Ras i curt. Els reis d’Espanya, a diferència dels reis d’Orient, no porten res de bo… encara que hagis fet bondat tot l’any. Tot i que hagis pagat tots els teus impostos, hagis respectat les lleis -la majoria injustes-, hagis escoltat els insípids discursos de Nadal del monarca… ni per Nadal ni durant l’any, els reis d’Espanya no et regalen res. Al contrari, l’Estat aprima el sistema educatiu, retalla en sanitat, et priva -o et vol privar- del teu idioma… i quan el Rei visita Catalunya, ordena a les grans empreses que marxin.

Si els Reis d’Orient són tres: Melcior, Gaspar i Baltasar, els de la Zarzuela són quatre: en Felipe, la Letizia, la Sofia i el Juan Carlos que viu a tot luxe a Abu Dabi. Mentre que els d’Orient venen una nit i ens omplen de regals, els de la Zarzuela no paren de gastar els nostres impostos en tota mena de luxes: avions privats, viatges rodejats de secretaris, criats, guardaespatlles, metges personals i amb tot pagat. Pagat per nosaltres, els contribuents.

A diferència del que passa en altres monarquies, on les finances reials són transparents, a la casa Borbón tot està tapat sota el mantell dels secrets d’estat i de la inviolabilitat que, en el fons, es impunitat total per a tota mena d’abusos reials. Ara sabem -però no hi podem fer res- de la gran fortuna atresorada per Juan Carlos en els 39 anys de Cap d’Estat. Hi ha indicis que Felipe segueix el camí del pare i ja té també la seva pròpia fortuna, molt superior al que es podria esperar del seu sou públic. Fins i tot es parla que Letizia té més de 8 milions d’euros “estalviats” en vuit anys de Reina.

Deixant de banda els meus sentiments republicans, detesto a tots els membres de la família Borbón, la majoria dels quals, si no estiguessin protegits per la impunitat que els dona l’Estat, haurien acabat davant d’un jutge. Per això aquest any desitjo fermament que el nou any ens deixi sense reis. I sense els seus lacais d’aquí i d’allà, sense els quals la família real española no perduraria ni un dia més, vivint del cuento.

A diferència dels d’Orient, els Borbons no ens porten res de bo… ni tant sols un dia a l’any. Per això somnio en el dia que em quedi definitivament sense reis.