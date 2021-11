Santa Margarida de Montbui organitza nombroses activitats per commemorar el 25N

Santa Margarida de Montbui, com la resta de municipis de la Conca d’Òdena, està celebrant nombroses activitats per commemorar el 25N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les dones.

L’Ajuntament montbuienc té penjada la pancarta commemorativa del 25-N, i també s’hi han ubicat elements externs promocionals tant al Boulevard com a la mateixa Plaça de l’Ajuntament. Durant tots aquests dies, diàriment, s’il·lumina de color lila la façana del consistori.

Entre les activitats realitzades al municipi, val a dir que Mont-Àgora va acollir divendres passat una sessió de teatre interactiu, amb l’activitat “Estranyes relacions”, a càrrec de la companyia Frec a Frec, una proposta adreçada als alumnes de PFI i de Batxillerat de l’Institut Montbui.

Aquest dijous 25 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, s’organitzarà una Concentració-manifestació feminista per rebutjar les violències masclistes vers les dones i les nenes. Es llegirà un manifest reivindicatiu per part de totes les persones concentrades.

El dilluns 29 de novembre es realitzarà a la Biblioteca Mont-Àgora la sessió de contes amb mirada de gènere i perspectiva feminista “Contes que treuen la llana del clatell”, a càrrec de Mònica Torra. Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 3 anys. I aquest mateix dia, però a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc a l’Ajuntament montbuienc el taller “Micromasclismes quotidians”, a càrrec del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la MICOD.

I el dijous 2 de desembre a partir de les 6 de la tarda s’organitzarà a Mont-Jove (carrer Sant Miquel, 6), un taller adreçat a joves en el qual s’analitzarà el contingut sexista de diverses peces musicals. Les inscripcions per a aquest taller es poden formalitzar a bit.ly/tallersexisme.

Les activitats de l’agenda del 25N inclou actes molt diversos pensats per a totes les edats i perfils ben diferents, ja que es vol arribar al conjunt de la ciutadania i interpel·lar a tothom perquè la lluita contra la violència masclista sigui un objectiu compartit. L’agenda del 25N, impulsada conjuntament pels set municipis que formen part de la Mancomunitat, té com a objectiu ajudar a prendre consciència dels masclismes quotidians i les violències, i identificar-les per poder-les combatre.

Totes les activitats del 25N són gratuïtes, i han estat coordinades per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena amb el suport de l’Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Igualtat, i organitzades per la Mancomunitat, el SIAD MICOD, la Kaserna Jove, Cal Badia, Cau Jove de la Pobla, Can Muscons, Mont jove, Espai jove Òdena, Anoia jove, Sanitat i salut pública de l’Ajuntament d’Igualada, l’Associació Hèlia, Dones amb empenta, Drac Màgic i Mostra de films de dones, el CineClub Ateneu, CCCOO Anoia i les Biblioteques d’Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Òdena.