Sant Magí i la seva aigua: un sant a la frontera de l’Anoia i una tradició que encara perdura

El 19 d’agost, festivitat de Sant Magí, centenars de persones es donen cita en un petit racó al bell mig de la Serra de la Brufaganya (Pontils), a la Conca de Barberà i a pocs metres de la frontera amb l’Anoia. El seu objectiu no és altre que fer-se amb l’aigua que emana de les Fonts de Sant Magí, integrades dins d’una capella a poca distància del santuari dedicat a aquest ermità del segle III que és el patró de Tarragona juntament amb Santa Tecla.
La capella de les Fonts de Sant Magí de la Brufaganya s’ubica allà on, segons la llegenda, l’anacoreta tarragoní, que es va ocultar durant anys a la serra fugint de la persecució dels romans, hauria fet brollar l’aigua de forma miraculosa donant tres cops a terra amb un bastó. La tradició sorgida de la llegenda de Sant Magí atribueix efectes miraculosos a l’aigua que emana d’aquelles fonts, i durant molts anys s’ha mantingut la tradició de portar aquella aigua cap a diferents municipis, entre ells alguns de l’Anoia.
La tradició també diu que “per gaudir dels beneficis d’aquesta aigua, cal posar-se dins de la font i caminar set vegades en una direcció i l’altra“, tot i que, com totes les tradicions populars basades en llegendes, també hi ha els qui consideren que només amb beure l’aigua ja es produeixen millores, o que només remullant la zona afectada a les fonts ja serveix.
La Llacuna o Igualada són alguns dels municipis on la tradició hi té més pes. A la capital anoienca, l’aigua arriba aquest 2025 a les 18h a la cruïlla entre el carrer de Sant Magí i la Rambla, on es reparteix l’aigua i els maginets del sant. La portada d’aigua l’organitzen des de l’associació Amics dels Cavalls de l’Anoia, que va recuperar la tradició el 1996, i els maginets es realitzen a la Pastisseria Pla.
A La Llacuna, les aigües arriben al migdia i es reparteixen entre tothom qui en vulgui.