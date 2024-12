La gimnàstica i la magnèsia

Els minerals que contenen magnesi són molt abundants. El magnesi és un element químic que està molt present en la cultura nutritiva. Però és difícil de traslladar-lo a la dieta.

El títol d’aquest article és per captar la vostra atenció. L’esforç com a agent de salut en aquest seguit d’articles que estem difonent a través de La Veu de L’Anoia és promoure un coneixement crític dels diferents aspectes que conformen la salut. La manera d’alimentar-se, de realitzar les nostres aficions o obligacions i la socialització dels àpats s’uneixen subtilment en aquesta frase. I tant si ens posem objectius en els nostres hàbits com si ens deixem portar pel nostre entorn, el nostre comportament acaba condicionant la nostra salut.

Si anem a les taules de composició dels aliments, veurem que d’aliments amb magnesi n’hi ha forces; destaquen els germinats per la clorofil·la que porten els fruits secs, els cereals, les llegums, els cargols i també l’aliment habitual de les Festes de Nadal, els llagostins i les gambes.

Com que el magnesi és un element que la biologia de la vida ha incorporat en molts processos, quan manca pot ocasionar problemes en els éssers vius. Les plantes també tenen problemes si no tenen aportació de magnesi; un molt important és la disminució dels seus pigments que fan la fotosíntesi, cosa que es pot apreciar en les seves fulles si els falta aquest magnesi.

En el nostre cos la disminució o falta de magnesi pot ocasionar múltiples sensacions, signes o símptomes. Aquesta manca pot ser un excés del seu ús en treballs físics exigents per la nostra forma física i afectarà a grups musculars concrets o més general, i ens pot aparèixer un cansament que no se’n va amb el descans, o sigui, fatiga o baix estat d’ànim. També podem tenir problemes aguts o crònics relacionats amb el sistema digestiu que limitin l’absorció o provoquin una pèrdua. De fet, hi ha una medicació d’ús molt habitual per protegir l’estómac que afecta el nivell de magnesi disponible i, que si allarguem més enllà dels tres mesos, pot fer necessari estar al cas de símptomes relacionats amb la manca de magnesi o fer un cert seguiment amb el seu metge.

Pot passar que la manca sigui selectiva del magnesi o més àmplia i afecti a altres nutrients. Amb el que té un cert sentit compartir experiència entre la gent amb qui compartim les mateixes fonts d’alimentació i activitat les nostres sensacions. Perquè és evident que si tots mengen el mateix i fem la mateixa activitat, les dificultats derivades del balanç energètic seran semblants. Amb això vinc a dir que és positiu compartir les sensacions amb el nostre nucli familiar o de convivència per aprendre a autoobservar-nos d’una manera més saludable.

Els suplements de nutrients poden cert un element més d’aquesta autoobservació i autoaprenentatge. Els suplements nutricionals com Source of Life de NaturesPlus, que incorporen dins dels seus ingredients productes naturals que concentren vitamines i minerals, poden ser una opció segura si dubtem de patir alguna manca de nutrients que no sigui molt evident.