“Quedaria molt malament l’Ajuntament de Jorba si negués la veu a la ciutadania”

Entrevista a Jaume Farrés i Cobeta, portaveu de la plataforma Jorba Reflexiona

Tinc 56 anys, soc igualadí i Llicenciat en Filologia Catalana i Humanitats. Professor de Llengua i literatura catalanes a l’IES Alexandre de Riquer de Calaf, i col·laborador docent de la UOC. Vinculat a l’associacionisme des de ben jove, resideixo a Sant Genís i ara també soc portaveu de Jorba Reflexiona.

Des de fa unes setmanes sentim a parlar de la vostra plataforma, en relació al Pla Director d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena. Sembla que, com a succeït amb les preteses zones industrials de Can Morera o Can Titó, ja descartades, vosaltres tampoc voleu que es faci un polígon entre Igualada i Jorba.

No ens agrada. Jorba té un pla urbanístic molt recent, aprovat el 2015, i en aquest pla ja hi havia una reserva d’unes 10 hectàrees de possible sòl industrial en un creixement futur. L’Ajuntament ja la volia ampliar en el seu moment, aquesta reserva que està en el planejament, però des de la Generalitat van dir que no, que ja era suficient per la mida d’una població com Jorba. I resulta que ara ens trobem que, amb el Pla Director de la Conca, només a Jorba la superfície industrial és de 56 hectàrees…. Això, sumades a les del terme d’Igualada, ens trobem que, a l’entorn de l’autovia, tota la pujada del Mestral des dels tallers Queraltó fins a la rotonda de Sant Genís, a banda i a banda està previst que sigui zona industrial. Ens sembla desmesurat, i per això hem fet la plataforma.

D’aquest polígon ja va començar a parlar-se’n en l’època dels alcaldes Aymamí i Palau, i el mal anomenaven “polígon dels adobers”. I d’això fa molts anys.

Sí, sí, però no és el mateix ben bé. Quan es va plantejar un possible trasllat dels adobers, l’alternativa era el polígon de Montbui, però es va descartar i llavors sí, va sorgir la possibilitat de tota la zona de darrere el Mestral, més o menys. Allò es va quedar en un dibuix, perquè els adobers van dir que no els interessava. No va passar mai de ser una idea. Mai es va plasmar en un pla urbanístic.

Ara sí. I en un document de la Generalitat. Creieu que tot plegat s’hauria de fer d’una altra manera, o bé penseu que no cal més sòl industrial?

Ens neguem a creixements tan desmesurats d’una manera gratuïta. Des de Jorba Reflexiona ens agradaria que es fes una consulta popular per preguntar als jorbencs si volen tantes hectàrees industrials, i, sinó, demanar a l’Ajuntament que ho pari. Com ha passat amb Can Morera a Òdena. No entenem que s’hagi d’anar tacant sòl, destruint nous espais, amb arguments que cada vegada són més pelegrins. Fa un temps deien que calien grans superfícies de sòl industrial, però ara, el que ha quedat, és bastant similar al que ja tenim en desús. Mira, totes les excuses sonen a… interessa comercialitzar el sòl, vaja. I a això ens neguem.

Diuen que això crearà molts llocs de treball. Hi esteu d’acord?

Això és una gran mentida. No anem contra el progrés, ni els llocs de treball, però crec que recordar que actualment hi ha unes 200 hectàrees de sòl industrial a la Conca que no s’estan utilitzant. Això és molt. Si ens trobéssim en una situació de no saber on posar les fàbriques i una gran demanda, seria molt diferent. Caldria plantejar-s’ho. Però és que és justament a l’inrevés. És posar molt sòl en oferta, quan n’hi ha molt en desús. Mira, hi ha una empresa a l’Anoia que ocupa el que podria ser tot el terme d’un poble gran, sencer, i saps quanta gent hi treballa? 15 persones. Sincerament, crec que el futur que volem no és aquest. A quin preu es genera ocupació? Si cada empresa de la comarca contractés una persona més, reduiríem l’atur a unes xifres molt sostenibles. Sense fer malbé la quantitat de terreny de la qual es parla ara.

I què proposeu?

Doncs que abans de “tacar” terrenys de la Conca, caldria parlar de quin model volem. Després en podem parlar, però el problema és que ara no hi ha model. Només interessa vendre, moure terreny, especular.

L’Ajuntament de Jorba està d’acord amb la proposta del Pla Director. És evident, doncs, que teniu un conflicte amb el govern municipal. Què heu fet i com es pensa resoldre?

Hi hem parlat diferents vegades. Els vam intentar fer veure que aquesta proposta no havia estat suficientment consensuada amb la gent del poble, i ells contestaven que s’havia fet un procés participatiu. Després s’ha vist que ha estat ínfim, ridícul. Sabem que si l’Ajuntament no dona suport a aquesta proposta, és fàcil que caigui. Intentem pressionar, des del punt de vista democràtic, és clar. Hem fet ja una demanda oficial per fer una consulta no referendària… Ens han de respondre, però vaja, quedaria molt malament l’Ajuntament si negués la veu a la ciutadania. És la nostra esperança, que el poble hi digui la seva, i llavors tindrà una situació difícil, en aquest tema.

Els veïns de Sesoliveres o de l’Espelt no podran votar, i també els afecta de ple…

Sí, aquestes consultes només afecten al municipi on s’aproven. I és cert, sí, als veïns de l’Espelt l’impacte visual que els quedarà no té res a veure amb el que tindran els de Sant Genís o Jorba, seria molt pitjor. Respecte trànsit i soroll, potser Sesoliveres. Igualada hauria de reflexionar si li convé que, com volen, estigui en el futur envoltada de zones industrials. A nivell paisatgístic seria un drama.

Si la Generalitat tira pel dret, què penseu fer?

D’entrada, si l’Ajuntament canviés d’opinió, la Generalitat tindria un problema. Contra la voluntat d’un municipi no s’hi va, sempre s’ha dit. Continuarem treballant i manifestant la nostra posició, amb debats i manifestacions, si cal. No tenim altres eines que nosaltres mateixos. Aviat, el mes d’abril, tenim intenció de fer una caminada oberta a tothom a través dels terrenys per on es vol fer aquest polígon.