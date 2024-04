Què faries a Vilanova amb 110.000 €? Digues la teva amb el nou procés participatiu

Aquest any, la partida del pressupost d’inversions municipal s’ha doblat respecte d’anys anteriors perquè ha sumat els imports del 2023 i del 2024

L’Ajuntament de Vilanova del Camí obre, aquest dimecres 3 d’abril, un nou procés participatiu per decidir de manera oberta i democràtica el destí de 110.000 € del pressupost d’inversions municipal. Aquest any, la partida s’ha doblat respecte d’anys anteriors perquè ha sumat els imports del 2023 i del 2024.

Com en altres edicions, els pressupostos participatius es distribueixen en diferents àmbits. El procés d’enguany permetrà a la ciutadania fer propostes d’inversions per un valor màxim de 85.000 €. La resta del pressupost, 25.000 €, es destinarà als centres d’ensenyament i a l’Espai Jove Can Muscons, que també podran decidir com volen invertir l’import assignat en cada cas.

Pel que fa al procés participatiu general, podran participar les persones empadronades al municipi. Les propostes que faci la ciutadania han de ser legals i han de tenir la consideració d’inversions: des de l’adquisició de mobiliari urbà a millores en la via pública o en la seva il·luminació, l’arranjament d’espais comuns o polivalents o l’adquisició de material divers per a activitats d’entitats o comunitàries. Sigui quina sigui la proposta que es faci ha de ser de competència municipal i d’interès general. També han de ser projectes viables, tan tècnica com econòmicament, i sostenibles en el temps.

El termini per presentar aquestes propostes serà fins el 3 de maig. Es podran fer arribar de manera telemàtica al web municipal, bé es podran omplir les butlletes que trobareu a la carpa informativa que s’instal·larà al mercat ambulant del 12 d’abril, de 10:00 a 12:00 h.

Cada ciutadà podrà presentar un únic formulari amb un màxim de tres propostes. Les propostes rebudes seran avaluades per una comissió de coordinació que acabarà de definir i validar les iniciatives populars i les retornaran a la ciutadania perquè puguin participar en la votació que acabarà escollint els projectes a desenvolupar.

Poden participar en la votació les persones empadronades al municipi de Vilanova del Camí i que en data 10 de maig, tinguin 16 anys o més.

Una vegada tancat el termini de votació es farà el recompte de vots i s’informarà la ciutadania de quines han estat les propostes guanyadores.

Pressupost participatiu als centres d’ensenyament, dels 0 als 18 anys

Aquest exercici el pressupost participatiu destinat als centres d’ensenyament públic, és de 25.000 €. Aquest procés ofereix una oportunitat única per a la comunitat educativa. És una via directa per participar en els afers municipals i en la presa de decisions que afecten directament els centres. Aquest procés democràtic fomenta la inclusió de tots, des dels més petits de les llars d’infants, als joves, de l’Institut o els usuaris de l’Espai Jove Can Muscons, promocionant una participació ciutadana activa i informada.

A les llars d’infants La Baldufa i El Molinet, podran fer les propostes que creguin oportunes sempre que no superin els 2.500 € per centre.

Les escoles de primària; Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata, tindran un pressupost participatiu de 5.000 € i a l’Institut Pla de les Moreres, la partida és de 2.500 € perquè els altres 2.500 € es destinaran al procés participatiu especial per als joves que es vehicularà des de l’Espai Jove Can Muscons.