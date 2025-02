Presó provisional per al presumpte autor del crim de Vilanova del Camí

El titular del jutjat núm. 4 d’Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a Sergio B., detingut com a presumpte autor del crim de Vilanova del Camí el passat dissabte, en què un home va ser assassinat en un bloc de pisos del municipi. El jutjat ha obert causa per assassinat.

L’estat de salut mental del detingut impossibilita la seva declaració

El detingut ingressarà al mòdul psiquiàtric de la presó. Els forenses han acreditat que el detingut es troba impossibilitat per declarar com a conseqüència del seu estat de salut mental.

El detingut havia causat problemes veïnals prèviament, tal com van acreditar diversos testimonis de la zona on es va produir el crim a aquest mitjà.

El detingut tenia una defensa elèctrica i va atacar la víctima amb una arma blanca

Segons la resolució judicial, a la qual ha tingut accés La Veu de l’Anoia, instants abans es va donar una situació perillosa, quan la víctima i una familiar seva es disposaven a entrar al pis en què residien. Pel camí es van trobar amb el detingut davant de la porta del pis on ell residia sol. El detingut li va mostrar una defensa elèctrica tipus TASER a la familiar de la víctima, dient-li que no s’apropés. Després d’entrar al pis, la víctima – ja sol – va sortir per recriminar al detingut que abaixés la música. Segons la descripció dels fets, en aquell moment, el detingut va agredir amb una arma blanca a la víctima. L’agressió va ser “per sorpresa, anul·lant tota possibilitat de defensa” per part de la víctima.

“Existeixen indicis suficients de la presumpta comissió d’un possible delicte d’assassinat”, recull la interlocutòria. “L’atac es va executar de forma sorpressiva”, s’indica.

“Alt risc de reiteració delictiva”

El jutge posa l’accent en “l’alt risc de reiteració delictiva” de l’investigat per justificar la presó preventiva. Apunta que l’informe forense emès aquest dimarts constata que el detingut té “una descompensació psicopatològica i un trastorn d’idees delirants” que afecta “de forma greu” les seves capacitats.

Es dedueix un pronòstic alt de “perillositat” i constata també que la família de la víctima és veïna molt propera del detingut. A més, segons s’exposa en la resolució, l’investigat té antecedents penals per delictes de “diversa naturalesa”, fet que “accentua” l’apreciació del risc de reiteració delictiva.