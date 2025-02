Preocupació entre el veïnat de la zona del crim de Vilanova “era una desgràcia que es veia venir”

Vilanova del Camí continua consternada per la mort violenta d’un home de 53 anys dissabte a la nit després d’una discussió veïnal a un bloc de pisos del carrer de la Bòbila.

Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte a una persona com a presumpte autor dels fets, que ja ha estat posada a disposició judicial i resta a l’espera que el jutge dictamini quina mesura legal emprendre. El cas està sota secret de sumari mentre es duu a terme la investigació, encapçalada pel jutjat nº4 d’Igualada.

“No tenim cap llei que protegeixi als veïns”

La Veu de l’Anoia ha pogut accedir a testimonis de veïns de la zona, i tots coincideixen que “era una persona amb problemes de salut mental, que havia estat internat en diverses ocasions en un centre especialitzat. Feia mesos que constaven queixes dels veïns perquè aquesta persona generava problemes de convivència al bloc de pisos i a la zona”.

“Deia que la seva medicació era el THC (cànnabis) i que no necessitava res més, al cap de poques setmanes començaven de nou els problemes”, explica un veí de la zona coincidint amb el relat d’altres veïns consultats. Un dels testimonis del barri alerta que era una desgràcia que es veia venir, ja que el presumpte autor havia protagonitzat diversos aldarulls i conflictes en els darrers mesos.

“La policia local de Vilanova havia hagut d’intervenir en nombroses ocasions per atendre situacions de risc provocades per les actituds del detingut”, coincideixen els testimonis consultats. Aquest diari ha pogut comprovar que el cos policial havia hagut d’actuar en diverses ocasions, especialment per conflictes relacionats amb sorolls. Comerciants del barri expliquen que ja no li venien ganivets ni objectes perillosos per por que fes alguna cosa.

Finalment, el veïnat lamenta que no hi hagi un protocol de protecció cap a les persones que conviuen -sigui directament o indirectament- amb persones amb problemes de salut mental que han presentat actituds perilloses prèviament “és una persona que passa de 0 a 100 i no tenim cap llei que protegeixi als veïns”.