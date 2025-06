Els Premis Neptú reconeixen les persones i col·lectius que fan més fort el teixit esportiu d’Igualada

El Pavelló Nou del Complex Esportiu Les Comes va acollir el passat diumenge 16 de juny una nova edició dels Premis Neptú, organitzats pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, amb l’objectiu de reconèixer la tasca de les entitats esportives, centres educatius i esportistes individuals de la ciutat. Amb una escenografia renovada i sota el lema “El teixit esportiu: cada fil compta”, la gala va posar l’accent en la importància de cadascuna de les persones i col·lectius que formen part de l’ecosistema esportiu igualadí.

L’acte, conduït pels periodistes de Ràdio Igualada Montse Sanou i Xavier Dàvila, va arrencar amb el reconeixement als alumnes de primària i secundària per la seva implicació en l’esport escolar. També es van viure moments especials com l’actuació de l’Igualada Club Gimnàstic Aula i els reconeixements personals a Olga Hernández Serra, per la seva tasca durant vint anys com a mestra i coordinadora del Pla Català d’Esport a l’Escola, i a Toni Burgos Codina, per una trajectòria vinculada a l’esport escolar, el futbol femení i la creació d’activitats com la Kanya Pirenaika. Un dels instants més divertits de la gala va ser la Ruleta dels Esportistes, una activitat interactiva que va implicar el públic en un joc d’identificació de figures locals i internacionals. Com ja és tradició, es van lliurar els Premis Neptú a esportistes destacats de cada club.

El reconeixement “Igualadins pel món” va recaure enguany en Jordi Tarrés Páramo, futbolista format al CF Igualada que ha jugat a clubs com l’Espanyol, el Terrassa, el Sabadell i l’Hércules, i que actualment continua la seva carrera a Hong Kong. La gala va culminar amb un emotiu homenatge a l’Igualada Hoquei Club, que va celebrar la consecució per segon any consecutiu de la World Skate Europe Cup. La plantilla del primer equip va pujar a l’escenari per rebre el merescut reconeixement, per tancar l’acte amb una pluja de confeti i una foto amb tots els esportistes guardonats a la gala.