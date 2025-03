L’Igualada Rigat, campió de l’Europe Cup per segon any consecutiu

L’Igualada Rigat s’ha proclamat, per segon any consecutiu, guanyador de la WS Europe Cup en derrotar per 2-0 a l’Sporting Tomar de Portugal en la final disputada a Les Comes, en un partit molt disputat que no s’ha decidit fins a quatre minuts de la conclusió.

En els primers minuts del partit l’Igualada va practicar una bona defensa que va evitar que els portuguesos poguessin arribar a l’àrea amb perill, amb xuts a mitja distància sense conseqüències, però el control a l’àrea de Torrents va anar disminuint a mesura que passava el temps, i Almeida i Silva, en tres ocasions, van ensenyar les dents. A més, el Tomar, que a les semifinals va arribar a les 17 faltes malgrat golejar l’adversari Riba d’Ave (5-1), es va mostrar com un equip dur, amb jugadors enganxatosos. Els àrbitres, els mateixos que davant el Lleida, també estaven molt més permissius.

L’entrada de Cañadillas, Ruano i Roma va donar més aire a l’equip igualadí i, als 13 minuts, un xut dins l’àrea de Marc Carol va poder inaugurar el marcador amb una assistència sensacional de Joan Ruano. El gol feia justícia, però el cert és que el Tomar oferia més perill del previst inicialment sobre el paper, en un equip de la zona mitja baixa de la taula a la primera divisió lusa, sobretot quan l’Igualada no tenia als millors damunt la pista.

A la represa, el Tomar va continuar essent una pedra a la sabata, difícil de dominar, amb un porter que ho aturava tot, i l’Igualada, que ho provava per tot arreu, no trobava la fòrmula per tenir una mica més de tranquilitat. Als 38 minuts, l’àrbitre va ensenyar la blava a Martins i, llàstima, Roger Bars no va tenir la mateixa sort que el dia abans davant el Lleida.

Però com qui busca, la troba, a poc més de quatre minuts de la conclusió Cañadillas es va treure de l’estic una assistència descomunal a Marc Carol per batre, a la fi, al porter portugués Marante, un gol que marcava una autopista en direcció al títol.

Els instants finals, amb un pavelló ple de gom a gom, abocat als colors blanc i vermell, van arrodonir una jornada històrica, com l’any passat, amb l’IHC mantenint l’Europe Cup (antiga CERS) per segon any consecutiu. Bravo!

IGUALADA RIGAT, 2: (1+1): Guillem Torrents, Roger Bars, Marc Carol (2), Edu Fernández i Marc Rouzé. També Miguel Cañadillas, Joan Ruano, Joel Roma, i Biel Llanes. Jaume Arnau “Xumet” Marqués.

SPORTING TOMAR, 0 (0+0): Antonio Marante, Guilherme Silva, Remi Hernan, Filipe Almeida i Alexandre Marques. També Remi Herman, Pedro Martins, Lucas Honorio, Andre Centeno i Gonçalo Neto. Jose Silva.

Gols: 1-0, Marc Carol (13). 2-0, Marc Carol (46).

Àrbitres: Franco Ferrari i Louis Hyde (Itàlia). Blava a Martins.

Fotos: Sergio Pérez.