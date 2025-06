Publicat a l'edició del periòdic del 27 de juny de 2025

Pilar Crespo.- Resulta incomprensible que en ple segle XXI continuem vivint amb guerres, por i injustícia, com si no haguéssim avançat res des de l’edat mitjana. Malgrat els enormes progressos tecnològics i científics, continuem actuant amb la mateixa violència irracional de sempre.

Vivim en un món que té recursos suficients perquè ningú passi fam, i no obstant això milions de nens segueixen malnutrits. S’inverteixen enormes sumes en armament mentre falta l’essencial en tants països. Quina classe de civilització és aquesta?

Si fóssim una mica més generosos, si tinguéssim un cor més gran, el món seria radicalment distint. La felicitat de l’ésser humà no està en la confrontació, sinó en la pau, la justícia i l’amor. Persistir en l’odi és absurd, il·lògic i profundament inhumà. Quan ens atrevirem a viure com a éssers veritablement civilitzats?

Primer pas per a aconseguir-ho: no veure als altres com a adversaris, podem descobrir entre ells possibles amics i gent en la qual confiar.