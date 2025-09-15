Piera i Masquefa participen d’una prova pilot per veure la viabilitat d’implementar virtualment un canal d’atenció sobre consum 

Piera i Masquefa estan participant en una prova pilot de la Diputació de Barcelona per implementar un canal d’atenció sobre consum mitjançant videotrucada, juntament amb 25 localitats més que ja estan provant el servei. La idea de la Diputació és acabar estenent el servei de forma progressiva a les 224 localitats de la Xarxa Local de Consum que no disposen d’oficina municipal pròpia, i que actualment reben cobertura a través de les unitats mòbils d’informació al consumidor (UMIC) i la bústia de consum.
Segons explica la Diputació, el nou canal “permetrà oferir un servei més proper, personalitzat i eficient, i és un pas endavant en l’accessibilitat als tràmits digitals”. Per accedir al servei, s’ha de demanar cita a través de l’Ajuntament del municipi; un cop demanada, el dia i hora acordats, la persona consumidora es podrà connectar a través del seu dispositiu (telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador) i rebrà l’atenció directa del personal tècnic de consum de la Diputació de Barcelona, qui s’encarregarà de gestionar la reclamació i comunicar els resultats obtinguts.