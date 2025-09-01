Un article de
1 de setembre de 2025

On i quan seran les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor a l’Anoia?

Aquest mes de setembre les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor, un servei impulsat per la Diputació de Barcelona per donar resposta a aquells municipis de la província que no tenen servei propi de consum, visitaran deu municipis de l’Anoia. El servei atén al llarg del mes seixanta-dos municipis que no disposen de servei municipal de consum, i per tant serveix com a oficina amb rodes per a poder dur a terme consultes, resoldre dubtes i presentar reclamacions en relació amb els hàbits de consum.

L’oficina farà la seva primera parada a la comarca el dimecres 3 de setembre, visitant l’Anoia Sud. En aquest cas, serà a dos quarts d’onze del matí a Masquefa, i a les 12 h als Hostalets de Pierola. En ambdós municipis, hi farà una parada d’una hora aproximadament.

L’endemà 4 de setembre, serà a Calaf a dos quarts de dotze fins a dos quarts d’una, i ja divendres 5 de setembre, visitarà dos municipis de la Conca d’Òdena; a dos quarts d’onze del matí serà a Òdena, i a les 12 h serà a Vilanova del Camí.

La segona setmana de setembre, l’oficina verda serà dimarts 9 de dos quarts d’onze a les 13 h a Piera; i dimarts 10 a Jorba de dos quarts d’onze a dos quarts de dotze, i de dotze a una del migdia a Sant Martí de Tous.

Finalment, el disset de setembre, les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor, seran al Bruc i Castellolí, a dos quarts d’onze i les dotze del migdia respectivament.

Dates i horaris

DataHora iniciHora fiMunicipiTelèfon
3/09/202510:30 h11:30 hMasquefa937 725 030
3/09/202512:00 h13:00 hEls Hostalets de Pierola937 712 112
4/09/202511:30 h12: 30hCalaf938 698 512
5/09/202510:30 h11:30 hÒdena938 017 434
5/09/202512:00 h13:00 hVilanova del Camí938 054 422
9/09/202510:30 h13:00 hPiera937 788 200
10/09/202510:30 h 11:30 hJorba938 094 000
10/09/202512:00 h13:00 hSant Martí de Tous938 096 002
17/09/202510:30 h11:30 hEl Bruc937 710 006
17/09/202512:00 h13:00 hCastellolí938 084 000
