On i quan seran les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor a l’Anoia?

Aquest mes de setembre les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor, un servei impulsat per la Diputació de Barcelona per donar resposta a aquells municipis de la província que no tenen servei propi de consum, visitaran deu municipis de l’Anoia. El servei atén al llarg del mes seixanta-dos municipis que no disposen de servei municipal de consum, i per tant serveix com a oficina amb rodes per a poder dur a terme consultes, resoldre dubtes i presentar reclamacions en relació amb els hàbits de consum.
L’oficina farà la seva primera parada a la comarca el dimecres 3 de setembre, visitant l’Anoia Sud. En aquest cas, serà a dos quarts d’onze del matí a Masquefa, i a les 12 h als Hostalets de Pierola. En ambdós municipis, hi farà una parada d’una hora aproximadament.
L’endemà 4 de setembre, serà a Calaf a dos quarts de dotze fins a dos quarts d’una, i ja divendres 5 de setembre, visitarà dos municipis de la Conca d’Òdena; a dos quarts d’onze del matí serà a Òdena, i a les 12 h serà a Vilanova del Camí.
La segona setmana de setembre, l’oficina verda serà dimarts 9 de dos quarts d’onze a les 13 h a Piera; i dimarts 10 a Jorba de dos quarts d’onze a dos quarts de dotze, i de dotze a una del migdia a Sant Martí de Tous.
Finalment, el disset de setembre, les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor, seran al Bruc i Castellolí, a dos quarts d’onze i les dotze del migdia respectivament.
Dates i horaris
|Data
|Hora inici
|Hora fi
|Municipi
|Telèfon
|3/09/2025
|10:30 h
|11:30 h
|Masquefa
|937 725 030
|3/09/2025
|12:00 h
|13:00 h
|Els Hostalets de Pierola
|937 712 112
|4/09/2025
|11:30 h
|12: 30h
|Calaf
|938 698 512
|5/09/2025
|10:30 h
|11:30 h
|Òdena
|938 017 434
|5/09/2025
|12:00 h
|13:00 h
|Vilanova del Camí
|938 054 422
|9/09/2025
|10:30 h
|13:00 h
|Piera
|937 788 200
|10/09/2025
|10:30 h
|11:30 h
|Jorba
|938 094 000
|10/09/2025
|12:00 h
|13:00 h
|Sant Martí de Tous
|938 096 002
|17/09/2025
|10:30 h
|11:30 h
|El Bruc
|937 710 006
|17/09/2025
|12:00 h
|13:00 h
|Castellolí
|938 084 000