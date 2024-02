«Per mi el Dakar és casa, hi ha el meu pare i gent amb qui hi porto treballant des dels quinze anys»

Ja fa nou anys que debutà al Dakar, la competició de les competicions de motor. A l’edició d’aquest any l’Armand ha fet un paperàs de coopilotació, posicionant-se a la novena posició de la competició, i guanyant una etapa. Juntament amb el pilot brasiler Lucas Morães van deixar al món bocabadat. El seu objectiu de cara al Dakar 2025 és molt clar; vol arribar al Top3. Enhorabona per la novena posició al Dakar d’enguany. Quina valoració general en fas? Estem molt contents d’aquest Dakar, és veritat que és un gust agredolç, ja que estàvem situats en segona posició a 40 quilòmetres d’acabar i al final, per un problema en la suspensió no vam poder acabar al podi. Però en general va ser un ral·li molt bo per a nosaltres, vam guanyar un parell d’etapes i ens vam col·locar en posicions de podi, no perquè una etapa fos molt bona, sinó que…

