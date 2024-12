Tenim unes resolucions del Parlament a les quals no fem gaire cas

La setmana passada es va aprovar per unanimitat una esmena de la CUP al Parlament per crear busos nocturns que connectin els pobles de l’Anoia, el Bages i Osona amb Barcelona. Aquesta esmena provenia de les candidatures municipalistes de l’esquerra independentista Capgirem Vic, Fem Manresa i Poble Actiu perquè fins ara el govern havia desatès les resolucions prèvies del Parlament. Si recapitulem, a finals d’abril de 2023, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució de la CUP sobre l’extensió i millora del transport públic nocturn d’aquestes comarques amb Barcelona i a l’octubre del mateix any, el Parlament va aprovar per unanimitat la proposta de resolució de Poble Actiu per crear una nova línia de bus Exprés que connectés Igualada amb Lleida.

Una proposta de resolució és una iniciativa parlamentària presentada per un grup parlamentari o diputat amb l’objectiu d’impulsar accions polítiques o de govern. Aquestes resolucions poden expressar opinions, exigir mesures al Govern o donar suport a causes específiques. Encara que no tenen caràcter vinculant judicialment, el seu valor polític és considerable, especialment quan són aprovades per unanimitat i amb el suport del partit que governa, ja que reflecteixen un consens ampli i poden influir en les decisions del govern. Tot i que les propostes impulsades per Poble Actiu al Parlament sobre el transport públic interurbà van ser aprovades per unanimitat, la Generalitat, encara governada per ERC, va comunicar que no hi havia la intenció de modificar el transport públic entre Igualada i Lleida fins al 2028, incomplint així l’acord del Parlament. A més, la mateixa Generalitat no va actuar per a la creació de les línies intercomarcals de busos nocturns, tot i que també van ser aprovades en una resolució parlamentària.

Mentrestant, a Igualada, no fem gaire cas a aquestes resolucions parlamentàries: tenen poca repercussió a la ciutat, gairebé no se’n parla a la premsa ni als editorials, i reben poc suport de les institucions que ens representen. La línia de busos nocturns garantiria connexions segures i accessibles fora de l’horari habitual, especialment per aquells que treballen o volen gaudir de l’oci a la capital catalana durant la nit.

La connexió amb Lleida és més que necessària, ja que actualment molts residents de l’Anoia que estudien, treballen o tenen vincles amb Lleida han de dependre del cotxe privat per desplaçar-se. Cada diumenge al vespre desenes d’igualadins es troben davant de l’Hotel Amèrica per organitzar en vehicles privats el transport cap a la capital del Segrià.

La proposta de millora del transport interurbà nocturn i la connexió amb Lleida, aprovada al Parlament, hauria de ser molt benvinguda pel govern i la societat igualadina. De fet, hi hauríem d’estar a favor i expressar-ho públicament. Però sembla que a l’Ajuntament amaguen el cap sota l’ala i fan veure que plou, com si aquesta proposta no existís. Una proposta que els seus partits polítics han votat favorablement al Parlament i que els propis grups municipals han aprovat en mocions similars al ple igualadí. No entenc per què l’alcalde de la ciutat no fa pressió al govern de la Generalitat perquè es pressupostin i es puguin tirar endavant les dues propostes. No entenc perquè Jordi Cuadras no aprofita la suposada línia directa que té amb Salvador Illa per insistir-li que no s’oblidi de nosaltres. No entenc com un diputat del PSC al Parlament com Jordi Riba no surt en públic a defensar-la i a reclamar-la. No entenc perquè ERC a Igualada no va aprofitar que encara eren al govern per pressionar a Ester Capella.

Potser perquè no val la pena sortir a defensar una proposta que no han fet ells si després no poden fer-se la foto. Potser perquè si no parles del teu adversari polític, és com si aquest no existís. Potser perquè allò de sortir a la premsa dient que defensar l’Anoia i Igualada està per davant dels partits només s’ho creuen quan és a canvi de tenir un bon càrrec. Potser perquè no estan tan a favor del transport públic com diuen.