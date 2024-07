Perquè a Igualada falta un pla municipal de cultura

Igualada no té cap pla de cultura però destina 100.000€ per a l’Anòlia que van a parar a empreses privades

El periodista català Nando Cruz en el seu llibre “Macrofestivales: El agujero negro de la música” diu que quan algú vol impulsar un esdeveniment cultural a Catalunya, va primer al despatx de Damm que al Departament de Cultura de la Generalitat. Una de les primeres coses que va fer Marc Castells quan va ser escollit alcalde per primer cop va ser treure l’organització del festival Anòlia a ERC, que en aquell moment governava amb ells i tenia la regidoria de Joventut, i trucar a la porta del Grup Enderrock i de Damm per reformular-lo des d’una regidoria de Cultura que va assumir el seu partit. El que no es pot confirmar és si aquesta decisió també va ser motivada pel fet que el nom del festival està registrat a l’oficina espanyola de patents i marques per un empresari igualadí del món de la faràndula, que sovint ha sonat com a finançador de les campanyes electorals de l’alcalde. Aquest empresari, per cert, ha gestionat en diverses ocasions els contractes artístics de l’Anòlia, ha organitzat part del festival en les seves instal·lacions privades i ha assumit el servei de so i il·luminació mitjançant un contracte menor assignat directament.

Aquesta ingerència del Grup Enderrock, de la cervesera Damm i de l’empresari igualadí ha fet que una de les poques i de les més importants activitats culturals i musicals de la ciutat hagi estat gestionada per empreses privades a les quals se’ls ha atorgat directament o indirecta finançament públic a dit. Igualada és una ciutat que no té cap pla cultural i encara menys cap programació de música estable però destina uns aproximadament 100.000 € per cada edició del Festival Anòlia. Uns diners que amb un pla cultural podrien anar destinats a activitats culturals de l’àmbit de la música més necessàries. Sense cap planificació ni perspectiva de benefici per a la ciutadania, el departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada ha estat distribuint diners a empreses privades mentre els fons públics destinats a altres activitats i expressions culturals s’anaven esgotant.

Diu Xabier Alonso, un advocat gallec vinculat al món de la música, que: “Una cosa és que un municipi no tingui pla de cultura i una de molt diferent és que les grans activitats culturals del municipi les proposi una empresa privada i se li concedeixi a dit. Hauria de ser l’administració la que determina les necessitats que s’han de cobrir, com les organitza i quins mitjans utilitza”.

Un pla municipal de cultura és un reglament local permanent que permet desenvolupar estratègies a mig i llarg termini i inclou la creació d’una comissió ciutadana per establir les directrius del pressupost cultural. La UNESCO i la Comissió Europea en recomanen la implantació, ja que consideren que la cultura s’ha de gestionar des de la proximitat d’un ajuntament. Però sobretot, un pla municipal de cultura estableix un marc que dificulta la concessió de partides pressupostàries arbitràries als projectes capritxosos del polític de torn que no té en compte les necessitats dels ciutadans.

I si Igualada tingués un pla cultural, potser evitaria haver de trucar a la porta de Damm o del Grup Enderrock perquè ens diguin ells quina música en directe s’ha de consumir a Igualada. I també potser evitaria que els tècnics de cultura sense criteri es dediquessin a trucar a l’empresa Victori Productions per demanar que triïn ells quins grups dels que tenen en cartera s’han de contractar per la Festa Major. Cosa que va passar exactament a Igualada per les Festes Majors dels anys 2021, 2022 i 2023 amb un total de 12 contractacions a aquesta empresa. Tot i així, he vist que tant Damm com Enderrock han desaparegut del minvat cartell de l’edició 2024 del Festival Anòlia i que l’Ajuntament no ha donat cap explicació al respecte sobre si han trencat relacions. El que sí que us puc assegurar és que a Igualada cal un pla municipal de cultura, que per a la Festa Major d’aquest any es torna a recórrer als serveis de Victori Productions i per a l’Anòlia, els llums i el so els torna a posar el de sempre.