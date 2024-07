El PSC va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i, per tant, és lògic que reclami la presidència de la Generalitat tot i tenir un cap de llista tan lamentable com Salvador Illa. Puigdemont, el candidat de Junts, va quedar segon, i també té dret a demanar la presidència, sobretot si té en compte la jugada de Collboni contra Trias, el guanyador de les eleccions municipals a l’ajuntament de Barcelona.

El PSOE, a nivell estatal, no va guanyar les eleccions però, en canvi, ostenta el “gobierno de España”, perquè Pedro Sánchez va aplegar al seu voltant més vots que el cap del PP, Núñez Feijóo. Com que els set vots de Junts eren imprescindibles per fer presidente a Pedro Sanchez, Puigdemont es veu amb dret a demanar el mateix tracte, per part dels diputats socialistes catalans. I després del cas Collboni a Barcelona, encara més. La batalla per la Generalitat té únicament dos noms: Illa o Puigdemont.

I entremig, havent de decantar la balança, cap a un cantó o cap a l’altre hi ha Esquerra, que es dessagna en un dels embolics més greus de la seva història i del qual no en té una fàcil sortida. Si fa Illa president pot perdre mig partit, però si es repeteixen eleccions, hi haurà de comparèixer sense un candidat consolidat.

Com que no tinc vincle orgànic ni al PSC, ni a Junts ni a ERC em puc permetre analitzar la situació creada, sense condicionants de cap mena. La solució més digna per a ERC seria intentar la investidura de Puigdemont -i retornar la Generalitat a la situació anterior al 155- que, tampoc és possible sense algunes abstencions al PSC.

L’altra via, majoritària entre els militants “amb càrrec al sottogoverno de la Generalitat”, seria tapar-se nas i orelles i fer Illa president. No hi hauria noves eleccions, però quan n’hi hagin, ERC ho pot pagar molt car.

Si Puigdemont fos elegit president, tindria una extraordinària debilitat parlamentària, donada la correlació de forces, però si fos Illa, tindria la gran debilitat del desprestigi de la seva figura. Ens preguntem, pot ser president qui va votar l’aplicació del 155 l’octubre del 2017 i qui es va manifestar públicament en contra de Catalunya i al costat de l’extrema dreta o que durant la pandèmia va furtar competències de Catalunya en l’àmbit de la Sanitat?

El passat recent de Salvador Illa el fa indigne d’ocupar la presidència de la Generalitat car el seu desprestigi personal seria una taca per a la primera institució de Catalunya. Tothom és lliure de fer i pensar el que vulgui, però si et manifestes al costat de l’extrema dreta catalana en contra de Catalunya, es fa difícil que et vegin com la primera autoritat del país. És el que passa quan, enlloc de servir al teu país, ets servil amb el partit… del país veí.

Si els capitans del Baix Llobregat (ara ja potser són comandants) són una mica llestos, poden enviar a Illa a una ambaixada -com a l’Iceta- per designar a un altre socialista sense un passat tan lamentable i amb un posat menys funerari.

Ho sento, però algú ho havia de dir!