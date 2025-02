Donar diners a un fill o millor fer un préstec?

A vegades ens pregunta un client que vol donar diners a un fill per pagar l’entrada a un pis o per a altres finalitats si és millor efectuar una donació o un préstec. Passem a diferenciar:

Donació

Es tracta, dit bàsicament, d’un regal. Es donen aquests diners i no es podrà demanar la seva devolució mai.

Impostos a pagar:

Regla general: cal pagar el 5% de la quantitat que es regala (fins a 200.000. A partir d’aquesta quantitat seria un 7%, entre pares i fills).

Compra d’habitatge habitual: si el fill/a és menor de 37 anys, és un primer habitatge i l’IRPDF declarat és menor de 36.000 euros, hi ha una importantíssima reducció ja que existeix una bonificació del 95% fins a 60.000. Vol dir que si donem 30.000 euros, només s’hauran de pagar 75 euros d’impost.

Una vegada signada l’escriptura pública (requisit obligatori) de la donació i pagat l’impost a la Generalitat, mai més haurem de preocupar-nos pel tema, ja que no es podria demanar la seva devolució en cap cas.

Préstec

El seu funcionament és molt similar al d’un préstec concedit per un banc: es pacta una quantitat de diners que es presta per X anys i amb o sense interès. Quan són familiars directes, Hisenda pot acceptar que no porti interessos, però teòricament hauria de cobrar almenys l’interès legal dels diners i declarar-los en l’IRPF del pare/mare prestadora.

No s’ha de pagar impostos en concedir-lo, encara que s’ha de declarar a l’Agència Tributària de Catalunya.

Problemes:

Si les relacions familiars es compliquen, es pot exigir la seva devolució per part del pare/mare que hagi prestat els diners, i fins i tot pels germans (cas de morir per exemple, el pare), en ser els hereus els substituts amb caràcter general del mort. Podríem trobar-nos amb la desagradable sorpresa que anys després del préstec, es demani la devolució dels diners per part dels seus germans, ja que el succeeixen en tots els seus drets i obligacions.

Impostos: Hisenda pot exigir que es declari l’interès legal de diners en l’IRPF del prestador.

Successions: a part de poder demanar la seva devolució pels hereus del prestador, la Generalitat, en els últims mesos, està exigint que s’afegeixi al cabal hereditari el crèdit del mort contra els seus fills. És a dir, si es pacta un préstec de 100.000 euros que no es pensa retornar, Hisenda considera que és un actiu més de l’herència i obliga a sumar-lo al cabal hereditari, fent pagar més impost de successions.