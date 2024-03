Obres d’ampliació al carrer Mossèn Borràs de Vilanova del Camí

L’objectiu és augmentar l’ample de la vorera actual, que passarà dels 90 cm actuals, als 135 cm, per millorar la comoditat dels vianants

Aquesta setmana han començat les obres d’ampliació de la vorera del carrer de Mossèn Borràs. Les obres, que es duran a terme en diverses fases, han començat pel tram comprès entre els números 1 i 11 del carrer. L’objectiu és augmentar l’ample de la vorera actual, que passarà dels 90 cm actuals, als 135 cm, per millorar la comoditat dels vianants i garantir una circulació més segura per a tothom.

No obstant això, des d’Obres i Urbanisme alerten que l’obra podria comportar altres ajustos necessaris. És possible que, durant el procés d’enderrocament de la vorera existent, es consideri la possibilitat de canviar algunes canonades de serveis com l’aigua o l’electricitat. Aquestes possibles modificacions tenen com a objectiu assegurar la integritat i eficiència dels serveis existents, proporcionant una infraestructura més moderna i preparada per a futures necessitats.

Des de l’Ajuntament es prega als veïns que estiguin atents a les indicacions dels operaris i demanen disculpes per les possibles molèsties durant el desenvolupament de les obres.

Aquesta acció està emmarcada en el projecte ‘Treballs als barris 2023: Programa d’experimentació laboral. Millora de l’accessibilitat del nucli antic’, un programa cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social- Servicio Público de Empleo Estatal. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte “Treball als barris”